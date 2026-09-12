Racing vs Alaves (2-1)
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Sanchez Flores: “Ondo lehiatu gara, baina ez du eman"

Iragarkia
Quique Sanchez Flores
18:00 - 20:00
Quique Sánchez Flores. Argazkia: EITB
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Alaveseko entrenatzaileak Racingen aurka jasotako porrotari buruz hitz egin du (2-1) larunbat honetan, EA Sports Ligako 5. jardunaldiko partidan. Oso partida parekatua izan dela nabarmendu du, eta xehetasun txikiengatik erabaki dela.

Futbola Quique Sánchez Flores Alaves EA Sports Liga

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