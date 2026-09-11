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Quique Sanchez Flores: “Gure aurkarien estadioetan jokatzeko ahalmena badugula erakutsi behar dugu”

Iragarkia
Vitoria, 06/09/2026.- El técnico del Alavés, Quique Sánchez Flores, durante el encuentro correspondiente a la cuarta jornada de Laliga EA Sports que disputan este domingo Alavés y Osasuna en el estadio de Mendizorroza, en Vitoria. EFE / ADRIAN RUIZ HIERRO.
18:00 - 20:00
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Azken eguneratzea

Alavesek Racingen aurka jokatuko du larunbat honetan El Sardineron. Talde babazorroak bolada onari eutsi nahi dio, eta horretarako etxetik kanpo lehiatzeko ahalmena erakustea ezinbestekoa dela adierazi du Quique Sanchez Flores entrenatzaileak. 

Futbola Quique Sánchez Flores Alaves EA Sports Liga

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