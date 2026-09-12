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Alavesek estropezu egin du Racingen aurka (2-1)

Alavesek 2-1 galdu du Racingen aurka El Sardineron, nahiz eta markagailuan aurrea hartu duen Koskiren golari esker. Zabirik, bi golekin, partida irauli du etxekoen alde. Norgehiagoka Aitor Mañasek izandako garuneko kommozioak ere markatu du; jokalariak zelaia ohatilan utzi behar izan du.

SANTANDER, 12/09/2026.- El defensa del Racing Jeanuël Belocian pelea un balón ante el delantero del Alavés Lucas Boyé (i) durante el partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports que disputan el Racing de Santander y el Alavés este sábado, en el estadio El Sardinero de la capital cántabra. EFE/ Pedro Puente Hoyos
Racing Santander vs. Alaves. Argazkia: EFE
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Azken eguneratzea

Alavesek 2-1 galdu du Racingen aurka Sardinero zelaian jokatu duen EA Sports Ligako 5. jardunaldiko partida.

Futbola Alaves EA Sports Liga

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