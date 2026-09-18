El Alavés Gloriosas no ha podido frenar al Barcelona (0-6)

El Alavés Gloriosas ha perdido contra el Barcelona por 0-6 este viernes en el partido de la cuarta jornada de la Liga F Moeve disputado en Mendizorroza.

En los niveles de superioridad en los que se mueve el conjunto azulgrana, el 0-1 ha llegado para el minuto 19, de los pies de Caroline Graham, que ha encarado a la desajustada defensa del Alavés y ha culminado con un derechazo fuera del alcance de Sofía Fuente.

Antes el Alavés plantó cara, incluso presionó, incluso dispuso de una primera ocasión por la velocidad de Brima pero ha sido el Barcelona quien ha anotado el 0-2 a la media hora, por medio de Sydney.

La portera babazorra ha frustrado a Ewa Pajor, que ha fallado hasta un gol a portería vacía, y ha negado otro gol a Torrejón. Aun así, el Alavés ha encajado el 0-3 antes del descanso, con un derechazo de Ferrera.

El segundo tiempo ha mantenido por el mismo camino, con el 0-4 de Claudia Pina. La jugadora culé ha acabado marcando un hat-trick con otros dos golazos para cerrar la goleada (0-6).