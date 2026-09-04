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Quique Sanchez Flores: “Igandeko partida Mikelentzat izango da"

Iragarkia
Quique Sánchez Flores
18:00 - 20:00
Quique Sánchez Flores
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Alavesek denboraldiko lehen derbia jokatuko du igande honetan Osasunaren aurka, Mikel Rodriguezen lesioak baldintzatuta. Quique Sanchez Floresek onartu du aurrelaria nekez egongo dela jokatzeko moduan, eta Izei izango dela lehen aukera, nahiz eta Toni Martinezi atea irekita mantentzen dion, partidaren aurreko sentsazioen bilakaeraren zain. 

Futbola Quique Sánchez Flores Alaves Mendizorrotza Euskal Derbia

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