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Guallar da la victoria al Alavés ante el Granada (1-0)

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Ainhoa Guallar
18:00 - 20:00
Ainhoa Guallar celebrando el gol. Foto: Alavés
Euskaraz irakurri: Guallarrek garaipena eman dio Alavesi Granadaren aurka (1-0)
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Última actualización

Un gol de Ainhoa Guallar en el tiempo añadido de la primera parte permitió al Alavés derrotar este domingo al Granada y sumar su segunda victoria de la temporada en Mendizorroza.

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