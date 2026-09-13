Guallar da la victoria al Alavés ante el Granada (1-0)
Un gol de Ainhoa Guallar en el tiempo añadido de la primera parte permitió al Alavés derrotar este domingo al Granada y sumar su segunda victoria de la temporada en Mendizorroza.
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Sánchez Flores: “Hemos competido bien, pero no ha dado"
El entrenador del Deportivo Alavés ha hablado sobre la derrota sufrida ante el Racing (2-1) este sábado en el partido de la 5ª jornada de LaLiga EA Sports. Ha destacado que ha sido un partido muy parejo, y que se ha decantado por pequeños detalles.
Tropiezo del Alavés ante un Racing que remonta (2-1)
El Alavés cae 2-1 ante el Racing de Santander en El Sardinero pese a adelantarse en el marcador con un gol de Koski. Zabiri, con un doblete, ha dado la vuelta al partido para los locales. El encuentro ha estado marcado también por la conmoción cerebral sufrida por Aitor Mañas, que ha tenido que abandonar el terreno de juego en camilla.
Quique Sánchez Flores: “Debemos mostrar capacidad para jugar en campos que son hostiles para nosotros”
El técnico del Deportivo Alavés, Quique Sánchez Flores, aboga por que su equipo compita fuera de casa con la misma madurez que lo hace en Mendizorrotza con el apoyo de su afición. Los albiazules visitan este sábado al Racing de Santander.
Nahuel Tenaglia: “Estamos en un gran momento que hay que disfrutar”
El jugador del Alavés, Nahuel Tenaglia, ha comparecido en rueda de prensa para hablar sobre el partido que enfrentará a los babazorros al Racing de Santander este sábado, así como del buen momento que vive el equipo.
Facundo Garcés se rompe el ligamento cruzado de su rodilla derecha
El central argentino del Alavés será operado en los próximos días. Garcés se encuentra sancionado por la FIFA, pero podía entrenar, y se lesionó, la semana pasada, en un entrenamiento.
Mariano: “Estamos muy contentos por este arranque histórico de Liga”
El delantero de Alavés Mariano comparte sus impresiones tras la contundente victoria frente a Osasuna y reconoce que el equipo está atravesando un gran momento de forma en este inicio de competición.
El Alavés cae derrotado ante el Atlético en el último suspiro (1-0)
El Deportivo Alavés ha perdido 1-0 ante el Atlético de Madrid el partido de Liga F Moeve que ha disputado este domingo en Alcalá. Jensen ha marcado en el minuto 90 el gol de la victoria para las locales. Antes, en la primera parte, el Atlético ha fallado un penalti, y, al filo del descanso, el árbitro ha anulado el gol de Andrea Gómez para el Alavés por fuera de juego.
El Alavés confirma que Mikel Rodríguez sufre una rotura de ligamento cruzado
El joven futbolista guipuzcoano, que ya se había hecho con un puesto en el ‘once’ de Quique Sánchez Flores, se lesionó durante el entrenamiento de este pasado jueves y se perderá los próximos meses de competición.
Quique Sánchez Flores: “El partido del domingo será para Mikel"
El Alavés afronta este domingo el primer derbi de la temporada ante Osasuna condicionado por la lesión de Mikel Rodríguez. Quique Sánchez Flores asume que el delantero difícilmente estará disponible y confirma a Izei como primera alternativa, aunque mantiene abierta la puerta a Toni Martínez, pendiente de la evolución de sus sensaciones antes del encuentro.