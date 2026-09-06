LALIGA EA SPORTS
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Mariano: “Ligaren hasiera historiko honengatik oso pozik gaude"

Iragarkia
18:00 - 20:00
Mariano, Alaveseko aurrelaria.
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Azken eguneratzea

Mariano Alaveseko aurrelariak Osasunaren aurkako garaipenaren inguruan hitz egin du eta esan du taldea oso kontentu dagoela egiten ari den denboraldi hasierarekin.

Futbola Alaves EA Sports Liga

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