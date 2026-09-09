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Nahuel Tenaglia: “Gozatu beharreko bolada ona bizitzen ari gara”

Iragarkia
Nahuel Tenaglia, Alaveseko jokalaria
18:00 - 20:00
Nahuel Tenaglia, Alaveseko jokalaria
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Azken eguneratzea

Nahuel Tenaglia Alaveseko jokalariak prentsaurrekoa eman du, larunbat honetan Racingen aurka jokatuko duten partidari buruz hitz egiteko eta taldearen bolada onaz hausnartzeko.

Futbola Alaves EA Sports Liga Mendizorrotza

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