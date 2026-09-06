F MOEVE LIGA
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Alavesek azken minutuan galdu du Atleticoren aurkako partida (1-0)

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ALCALÁ DE HENARES (C. DE MADRID), 06/09/2026.- La portera del Deportivo Alavés Sofía Fuente (3i) detiene un balón durante el partido de la segunda jornada de la Liga F disputado ante el Atlético de Madrid este domingo en el Centro Deportivo Cívitas de Alcalá de Henares. EFE/Fernando Villar
18:00 - 20:00
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Azken eguneratzea

Alavesek 1-0 galdu du Atleticoren aurka Madrilen jokatu duen F Moeve Ligako partida. Jensenek 90. minutuan sartu du etxekoen gola. Aurrez, lehen zatian, Atleticok penalti bat huts egin du eta epaileak baliorik gabe utzi du Andrea Gomezek Alavesentzat egindako gola, jokoz kanpokoa adierazita.

Alaves Golak Moeve F Liga

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