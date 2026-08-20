Mariano firma el empate del Alavés ante el Rayo (1-1)
El Deportivo Alavés ha empatado contra el Rayo Vallecano (1-1) en la segunda jornada de LaLiga EA Sports. El conjunto de Vallecas ha generado más peligro durante buena parte de la primera mitad y se ha adelantado tras el descanso, aunque el equipo vitoriano ha reaccionado en el tramo final para conseguir el empate.
El Rayo Vallecano ha visto cómo el VAR ha anulado su primer gol del encuentro en el minuto 35. Tras un saque de esquina, Pelayo Fernández ha tocado el balón con el codo y la acción ha terminado con un gol en propia de Pablo Ibáñez, pero el árbitro ha invalidado el tanto después de revisar la jugada.
Sergio Camello ha adelantado al Rayo Vallecano en el minuto 48. El delantero ha recibido el balón después de una buena arrancada de Andrei Ratiu, ha superado a varios defensores con una acción individual y ha culminado la jugada con un disparo raso y cruzado ante Antonio Sivera.
El Alavés ha encontrado el empate en el minuto 84 por medio de Mariano Díaz. Ratiu ha dejado corto un pase hacia Dani Cárdenas y el delantero albiazul ha aprovechado el error para superar al guardameta con un disparo raso desde la frontal.
El empate ha permitido al Alavés sumar cuatro puntos tras las dos primeras jornadas de LaLiga EA Sports, mientras que el Rayo Vallecano ha conseguido su primer punto del campeonato.
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