El Rayo Vallecano ha visto cómo el VAR ha anulado su primer gol del encuentro en el minuto 35. Tras un saque de esquina, Pelayo Fernández ha tocado el balón con el codo y la acción ha terminado con un gol en propia de Pablo Ibáñez, pero el árbitro ha invalidado el tanto después de revisar la jugada.