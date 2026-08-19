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Sanchez Floresek ez du nahi Rayok bizi duen egoera bereziak Alavesen aurka jokatzea

Iragarkia
Quique-Sanchez-Flores-Alaves-rueda-de-prensa-previa-Rayo
18:00 - 20:00

Quique Sanchez Flores Alaveseko entrenatzailea, Ibaian. Irudia: EITB

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E. L. H. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

"Azkenean Madrilen jokatzen ari dira, euren zaleak eurekin egongo dira, eta aurkariari sakatzen dioten jarraitzaleak dira", ohartarazi du entrenatzaile babazorroak. Rayo Vallecanok partida atzeratzea eskatu du, baina LaLigak ez du eskaera hori onartu, eta neurketa Butarquen jokatuko da.

Futbola Ibaia Quique Sánchez Flores Alaves EA Sports Liga

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