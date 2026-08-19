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Sánchez Flores no quiere que la particular situación que vive el Rayo juegue en contra del Alavés

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18:00 - 20:00
El entrenador del Alavés, Quique Sánchez Flores, en Ibaia. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Quique Sanchez Floresen prentsaurrekoa LaLiga EA Sportseko Rayo Vallecano-Alaves partidaren atarian
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

"Al final están jugando en Madrid, su afición estará con ellos, y es una afición que aprieta", ha advertido el técnico babazorro. LaLiga ha confirmado este miércoles que ha desestimado la solicitud de aplazamiento presentada por el Rayo Vallecano de su encuentro frente al Alavés.

Fútbol Ibaia Quique Sánchez Flores Alavés LaLiga EA Sports

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