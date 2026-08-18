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Mikel Rodriguez Alaveseko jokalari getariarrak amestutako debuta izan du lehen mailan

Iragarkia
Mikel-Rodriguez-Alaveseko-jokalariari-elkarrizketa
18:00 - 20:00
Mikel Rodriguez Alaveseko jokalari getariarra, Ibaian. Irudia: EITB
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Realetik Alavesera eginda, jokalari getariarrak amestutako debuta izan zuen aurreko larunbatean EA Sports Ligan. 57. minutuan atera zuen Quique Sanchez Floresek Denis Suarezen ordez. Ondo baino hobeto aprobetxatu zuen aukera eta Alavesek Getaferi sartu zion hirugarren gola egin zuen.

Futbola Ibaia Alaves EA Sports Liga

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