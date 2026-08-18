Debut soñado de Mikel Rodríguez con el Alavés en Primera
Tras abandonar la Real Sociedad para recalar en el Alavés, el jugador getariarra tuvo el debut soñado el pasado sábado en la Liga EA Sports. Fue en el minuto 57 cuando Quique Sánchez Flores le sacó al campo en sustitución de Denis Suárez. El debutante aprovechó la ocasión perfectamente y marcó el tercer gol que el Alavés marcó al Getafe.
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Aitor Mañas: “Ha sido increíble empezar así; queremos más”
El Alavés ha ganado 3-0 al Getafe en la primera jornada de LaLiga EA Sports. Rodríguez, Mariano y Tenaglia han sido los goleadores babazorros. Tanto el debutante Aitor Mañas, como Tenaglia, han subrayado la importancia de haber estado uno más en el campo para poder vivir ese “increíble comienzo”.
El Alavés golea al Getafe para empezar a lo grande (3-0)
Los goles de Tenaglia, Mariano y Mikel Rodríguez han dado la victoria a los babazorros, que se han aprovechado de la superioridad numérica tras la expulsión de Femenía.
Sánchez Flores: “Estoy contento porque hemos mantenido el grupo"
El entrenador del Alavés ha ofrecido su primera rueda de prensa previa al duelo entre su equipo y el Getafe, que abre el campeonato 2026-27. El preparador madrileño ha anunciado que los jóvenes como Izei Hernández y Xanet Olaiz se quedarán en el primer equipo.
El Alavés despide a Nikola Maras por bajo rendimiento
Por su parte, el canterano del Alavés Álvaro Garcia jugará cedido en el Villarreal B.
El Alavés visitará al Rayo en su exilio de Butarque en la segunda jornada
Finalmente, el estadio del CD Leganés acogerá el primer partido de LaLiga como local del Rayo Vallecano frente al conjunto babazorro el próximo 20 de agosto tras las gestiones realizadas entre ambos clubes madrileños con mediación de la Comunidad de Madrid.
El Alavés presenta a Valentini: “Soy un central aguerrido que trabaja para el equipo"
El defensa argentino que se ha mostrado “muy feliz” en su presentación como nuevo babazorro. "Me he encontrado con una ciudad muy linda y un club muy organizado”, ha expresado convencido de la decisión tomada para jugar en el Deportivo Alavés, procedente de la Fiorentina, con un contrato hasta 2029.
Victoria en los penaltis del Alavés para cerrar la pretemporada (1-1)
El Alavés ya ha terminado la pretemporada. El equipo de Quique Sanchez Flores se enfrentaba al Racing en El Sardinero con el trofeo Nando Yosu en juego y ha logrado la victoria en la tanda de penaltis (7-8) tras empatar a uno. Mantilla, en propia puerta tras un tiro de Youssef, y Villalibre han sido los goleadores del partido.
Nicolás Valentini ficha por el Alavés hasta 2029
El central argentino llega procedente de la Fiorentina tras el acuerdo alcanzado entre ambos clubes y se incorpora al proyecto albiazul como refuerzo para la defensa.
Miguel Rodríguez: “Soy un jugador explosivo, estaré cómodo de segundo punta, por la derecha o en el carril, lo que el míster demande”
El nuevo fichaje del Alavés, que llega al club vitoriano desde el Utrecht, de Países Bajos, ha sido presentado este lunes. Miguel Rodríguez se ha mostrado muy ilusionado con la oportunidad de jugar en el conjunto vasco.