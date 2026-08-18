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Debut soñado de Mikel Rodríguez con el Alavés en Primera

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Mikel-Rodriguez-Alaveseko-jokalariari-elkarrizketa
18:00 - 20:00

El getariarra Mikel Rodríguez, jugador del Alavés, en Ibaia. Imagen: EiTB

Euskaraz irakurri: Bideoa: Mikel Rodriguez Alaveseko jokalariari elkarrizketa.
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

Tras abandonar la Real Sociedad para recalar en el Alavés, el jugador getariarra tuvo el debut soñado el pasado sábado en la Liga EA Sports. Fue en el minuto 57 cuando Quique Sánchez Flores le sacó al campo en sustitución de Denis Suárez. El debutante aprovechó la ocasión perfectamente y marcó el tercer gol que el Alavés marcó al Getafe.

Fútbol Ibaia Alavés LaLiga EA Sports

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