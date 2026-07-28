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Alavesen jokalariak “etsita eta haserre" daude klubaren kudeaketarekin, igoera-saria dela eta

Jokalariek Futpro elkartearen bidez azaldu dute euren jarrera. Gainera, argitu dute oharrarekin ez dutela "liskarrik sortzea" bilatzen, "egoera nola bideratu den ikusita" euren etsipena agertu baizik.

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Alavesen entrenamendua, Ibaian. Irudia: Alaves Gloriosas

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AGENTZIAK | EITB

Azken eguneratzea

Alavesen emakumezkoen taldeak "etsipena" agertu du klubarekin F Ligara igotzeko sariak oraindik adostu ez dituelako.

Jokalariek Espainiako emakumezkoen futboleko maila gorenera itzultzea lortu zuten, eta Futpro elkartearen bitartez euren jarrera azaldu dute. Horrez gain, klubak F Ligara igotzeagatik sari kolektibo baten eskaerarekin egindako "kudeaketarekin oso haserre" agertu dira.

"2026ko urtarrilean, zentzuzkotzat jotzen genuen eskaera bat helarazi genion klubari, eta futbolean halako lorpen bat lortzen denean egin ohi denarekin bat zetorren", azpimarratu dute. Jakitun ziren "sari hori ez zela kontratuetan jasotzen", erantsi dutenez. Aitzitik, "horrelako aitortzak sarritan egiten dira, ahaleginaren eta lortutako arrakastaren sari gisa", gogorarazi dute.

ALAVESEN JOKALARIAK

Azken hilabeteetan aitzakiak eta isiltasuna jaso ditugu

Azken hilabeteetan "aitzakiak eta isiltasuna" jaso dituztela adierazi dute, "beharrezkoa ez zen ezegonkortasuna sortu da" eta "klubean mugarri historikoa izan den" jokalari taldearekiko begirune falta somatu dute.

Jaso zuten azken jakinarazpenak konponbide bat emateko epe berria ezartzen zuela gaineratu dute, baina jokalarien oharraren arabera, epe hori iraungita, "erantzunik eta konponbiderik gabe" jarraitu dute.

"Uste dugu legeaz haratago doala kontua: klub batek bere emakumezkoen taldearekin duen konpromisoa, ahalegin kolektiboarenaitortzarekin eta gizartera bidaltzen den mezuarekin, emakumezkoen futbola mugarri historikoak lortzen dituenean nola baloratzen den ikusteko", ohartarazi dute.

"Horrelako igoerak ez dira denboraldi guztietan lortzen, eta maila bereko erantzuna merezi du, atzerapen gehiagorik ez". "Gure ustez, lorpenaren neurriak azkar kudeatzea eta gardentasunez komunikatzea merezi zuen, eta ez orain arte jaso ditugun aitzakiak", salatu dute.

Gainera, argitu dute oharrarekin ez dutela "liskarra sortzea" bilatzen, "egoera nola bideratu den ikusita" etsita daudela azaltzea baizik.

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