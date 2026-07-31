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El Alavés logra la victoria ante el Castellón en el tercer amistoso del verano (0-3)

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Lucas Boyé Alavesekin sartutako gol bat ospatzen
18:00 - 20:00
El Alavés ha ganado 3-0 al Castellón.
Euskaraz irakurri: Alavesek garaipena lortu du Castelloren aurka udako hirugarren lagunartekoan (0-3)
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KIROLAK EITB

Última actualización

El equipo vitoriano ha disputado su tercer amistoso del verano ante el Castellón y ha logrado la victoria con un resultado de 3-0. Los dos primeros goles los ha marcado Lucas Boyé, el primero de penalti. El tercero lo ha marcado Mariano Díaz. Al final del partido, Lucas Boyé ha compartido sus sensaciones.

Fútbol Alavés LaLiga EA Sports

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