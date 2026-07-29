Sarah Brasero ingelesak Alavesen erasoa sendotuko du
23 urtez azpiko Ingalaterrako selekzioarekin jokatutakoa, West Ham taldetik iritsi da Gasteizera. Ipswich Town taldean hezia, Braserok Espainiako eta Portugaleko herritartasuna ere badu.
Emakumezkoen Alaves Sarah Braserorekin (Norwich, Ingalaterra, 2004ko irailak 1) indartu da 2026/27 denboraldiari begira. 23 urtez azpiko Ingalaterrako selekzioarekin jokatutakoa, West Ham taldetik iritsi da Gasteizera.
Ipswich Town taldeko harrobian hazia, Brasero oso gaztetatik nabarmendu da “bere kalitate teknikoagatik, baloiarekin duen nortasunagatik eta azken metroetan aldeak markatzeko duen gaitasunagatik”, azaldu du Alavesek ohar batean.
“Balio anitzekoa eta hainbat eraso-posiziotan jarduteko baliabideekin, joko-ikuspegia, kalitate teknikoa eta azken paserik onena aurkitzeko trebetasuna ditu”, azpimarratu du talde babazorroak.
Gaztea izan arren, Brasero ere “baloirik gabeko konpromisoagatik” nabarmentzen da, gaineratu duenez. “Handinahia, bizia eta erasokorra presioan, bere defentsa ahalegina taldearen zerbitzura jartzen du, oreka eta energia emanez jokoaren fase guztietan”, nabarmendu du.
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