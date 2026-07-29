El Deportivo Alavés Gloriosas se ha hecho con los servicios de Sarah Brasero (Norwich, Inglaterra, 1 de septiembre de 2004) de cara a la temporada 2026/27.

La joven futbolista, internacional sub-23 con Inglaterra, y que cuenta también con nacionalidad española y portuguesa, aterriza en Vitoria-Gasteiz procedente del West Ham tras una trayectoria de “crecimiento constante” en el fútbol inglés, según ha informado el club babazorro en una nota.

Formada en el Ipswich Town, Brasero ha destacado “desde muy joven por su calidad técnica, su personalidad con balón y su capacidad para marcar diferencias en los últimos metros”, ha agregado el club alavés.

“Polivalente y con recursos para desempeñarse en varias posiciones de ataque, sobresale por su visión de juego, su calidad técnica y su habilidad para encontrar el mejor último pase”, explica el Alavés.

Pese a su juventud, Brasero también destaca por “su compromiso sin balón”, ha valorado la entidad albiazul. “Ambiciosa, intensa y agresiva en la presión, pone su esfuerzo defensivo al servicio del equipo, aportando equilibrio y energía en todas las fases del juego”, ha concluido.