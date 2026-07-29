La inglesa Sarah Brasero refuerza el frente de ataque de las Gloriosas
El Deportivo Alavés Gloriosas se ha hecho con los servicios de Sarah Brasero (Norwich, Inglaterra, 1 de septiembre de 2004) de cara a la temporada 2026/27.
La joven futbolista, internacional sub-23 con Inglaterra, y que cuenta también con nacionalidad española y portuguesa, aterriza en Vitoria-Gasteiz procedente del West Ham tras una trayectoria de “crecimiento constante” en el fútbol inglés, según ha informado el club babazorro en una nota.
Formada en el Ipswich Town, Brasero ha destacado “desde muy joven por su calidad técnica, su personalidad con balón y su capacidad para marcar diferencias en los últimos metros”, ha agregado el club alavés.
“Polivalente y con recursos para desempeñarse en varias posiciones de ataque, sobresale por su visión de juego, su calidad técnica y su habilidad para encontrar el mejor último pase”, explica el Alavés.
Pese a su juventud, Brasero también destaca por “su compromiso sin balón”, ha valorado la entidad albiazul. “Ambiciosa, intensa y agresiva en la presión, pone su esfuerzo defensivo al servicio del equipo, aportando equilibrio y energía en todas las fases del juego”, ha concluido.
Te puede interesar
Las jugadoras del Alavés muestran su “decepción y malestar” por la gestión del club a la petición de prima por el ascenso
La plantilla albiazul ha manifestado su postura a través de la asociación de futbolistas profesionales, Futpro. Además, han aclarado que con el comunicado no buscan “generar confrontación”, sino trasladar su decepción “por la forma en la que se ha tratado esta situación”.
Miguel Rodríguez llega al Alavés hasta 2031
El delantero gallego de 23 años llega procedente del Utrecht neerlandés.
El Alavés derrota al Girona en el segundo amistoso del verano (0-1)
El Alavés ha ganado 0-1 al Girona en el segundo amistoso de la pretemporada disputado en el Vall d 'en Bas. El único gol del encuentro lo ha marcado Álvaro García en el tramo final, mediante un remate posterior a un córner.
Koski sufre una conmoción cerebral no grave por un golpe y deberá reposar
Según ha informado el Alavés, las pruebas médicas realizadas han descartado lesiones de mayor gravedad.
El Alavés ha fichado a Hanane Ait El Haj para reforzar la línea defensiva
Juega de lateral izquierdo y destaca por ser una jugadora ofensiva. Es la capitana de la selección de Marruecos, con quien está disputando la Copa Africana de Naciones Femenina.
Andrea Esteban: “El objetivo es ser lo más competitivas posible, lo antes posible”
Las jugadoras del Alavés están realizando una dura pretemporada. La entrenadora Andrea Esteban nos ha hablado sobre el trabajo que están haciendo para volver a jugar en Liga F y cuáles son los objetivos del equipo.
El Alavés traspasa al centrocampista Daouda Doumbia al NK Istra croata
El NK Istra es propiedad del Deportivo Alavés en un 85 %.
Mikel Rodríguez, listo para jugar con el Alavés
El Alavés ha presentado a su segunda incorporacion en el mercado de verano, al getariarra Mikel Rodríguez. El centrocampista militará las próximas cinco temporadas en Vitoria-Gasteiz, aunque la Real volverá a tener opción de compra del jugador.
El Alavés Gloriosas ficha a Somea Polozen
La guardameta de Bosnia-Herzegovina llega a Vitoria-Gasteiz desde el FC Nordsjælland de Dinamarca.