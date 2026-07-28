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Las jugadoras del Alavés muestran su “decepción y malestar” por la gestión del club a la petición de prima por el ascenso

La plantilla albiazul ha manifestado su postura a través de la asociación de futbolistas profesionales, Futpro. Además, han aclarado que con el comunicado no buscan “generar confrontación”, sino trasladar su decepción “por la forma en la que se ha tratado esta situación”.
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Entrenamiento del Alavés en Ibaia. Imagen: Alavés Gloriosas
Euskaraz irakurri: Alaveseko jokalariek "etsipena eta haserrea" agertu dute klubaren kudeaketagatik igoera saria dela eta
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AGENCIAS | EITB

Última actualización

La plantilla del equipo femenino del Deportivo Alavés ha mostrado su “decepción” por no haber acordado con el club las primas por el ascenso a Liga F.

Las jugadoras albiazules, que lograron el curso regresar a la máxima categoría del fútbol femenino español, han manifestado su postura a través de la asociación de futbolistas profesionales, Futpro, y han hecho público su “profundo malestar por la gestión” que el club hizo de la petición de una prima colectiva por el ascenso a Liga F.

“En el mes de enero de 2026 trasladamos al club una petición que entendíamos razonable y acorde con una práctica habitual en el fútbol cuando se consigue un logro de esta magnitud”, han relatado, aunque eran “conscientes de que dicha prima no figuraba contractualmente”. En cambio, consideran que “este tipo de reconocimientos son frecuentes como recompensa al esfuerzo y al éxito deportivo alcanzado”.

Plantilla del Alavés Gloriosas

Hemos recibido evasivas y silencio en lugar de una contestación clara

Han expresado que durante los meses siguientes recibieron “evasivas y silencio en lugar de una contestación clara, generando una incertidumbre innecesaria y una sensación de falta de consideración hacia un grupo de jugadoras que ha logrado un hito histórico para el club”.

Han añadido que la última comunicación que recibieron fijaba un nuevo plazo para dar una solución, pero según su comunicado, superado ese plazo, siguieron “sin respuesta ni solución”.

“Creemos que hay algo que va más allá de lo legal: el compromiso de un club con su equipo femenino, con el reconocimiento del esfuerzo colectivo y con el mensaje que se envía hacia fuera sobre cómo se valora el fútbol femenino cuando consigue hitos históricos”, consideran.

“Un ascenso como este no se logra cada temporada, y merece una respuesta a la altura, no más dilaciones”, han reclamado. “Creemos que un logro de esta dimensión merecía una gestión más ágil y una comunicación más transparente, y no las evasivas que hemos recibido hasta ahora”, han denunciado.

Además, han aclarado que con el comunicado no buscan “generar confrontación”, sino trasladar su decepción “por la forma en la que se ha tratado esta situación”.

Fútbol Mujeres deportistas Ibaia Alavés Liga F Moeve

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