Han expresado que durante los meses siguientes recibieron “evasivas y silencio en lugar de una contestación clara, generando una incertidumbre innecesaria y una sensación de falta de consideración hacia un grupo de jugadoras que ha logrado un hito histórico para el club”.

Han añadido que la última comunicación que recibieron fijaba un nuevo plazo para dar una solución, pero según su comunicado, superado ese plazo, siguieron “sin respuesta ni solución”.

“Creemos que hay algo que va más allá de lo legal: el compromiso de un club con su equipo femenino, con el reconocimiento del esfuerzo colectivo y con el mensaje que se envía hacia fuera sobre cómo se valora el fútbol femenino cuando consigue hitos históricos”, consideran.

“Un ascenso como este no se logra cada temporada, y merece una respuesta a la altura, no más dilaciones”, han reclamado. “Creemos que un logro de esta dimensión merecía una gestión más ágil y una comunicación más transparente, y no las evasivas que hemos recibido hasta ahora”, han denunciado.

Además, han aclarado que con el comunicado no buscan “generar confrontación”, sino trasladar su decepción “por la forma en la que se ha tratado esta situación”.