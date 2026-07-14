JOKALARI BERRIA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Amaya Garcia atzelariak Alavesen jokatuko du 2026-2027 denboraldian, Real Madrilek utzita

Futbolariak, 19 urtekoa bera, 19 urtetik beherakoen Europako Txapelketa irabazi berri du, Espainiako selekzioarekin. Erdiko ezker atzelari aritzen da.

Amaya García (Alavés)

Amaya Garcia Real Madrildik iritsi da Alavesera. Argazkia: Alaves.

author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Amaya Garcia atzelariak Alavesen jokatuko du 2026-2027 denboraldian, Real Madrilek utzita, euskal klubak iragarri duenez. Futbolariak, 19 urtekoa bera, 19 urtetik beherakoen Europako Txapelketa irabazi berri du, Espainiako selekzioarekin, eta erdiko ezker atzelari aritzen da.

Alavesek, bere web orrian, adierazi du Amaya Garcia “sendotasunagatik, taktikoki oso azkarra izateagatik, eta baloia ateratzean dotorea" delako nabarmentzen dela. "Abila da jokoa interpretatzeko, azkarra baloia mozteko eta oso sendoa banakako lehietan; hala, segurtasuna eta oreka ematen dio atzealdeari”.

Atzelari madrildarrak “gaztetasuna eta kalitatea” emango dizkio Alavesi, Gasteizko klubaren iritziz. 

Emakume kirolariak Moeve F Liga Futbola Alaves

Zure interesekoa izan daiteke

Lucas Boyé
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Lucas Boye: “Beti gainditu nahi dut nire burua eta helburua gutxiago sufritzea da”

Lucas Boyek bigarren denboraldia du Alavesen. Aurrelari argentinarrak denboraldi honetan "etxean gure jendearekin gozatzeko gogoz" dagoela adierazi du. Oporretan gustora egon dela ere onartu du, joan den denboraldian izandako gaitz fisikoetatik sendatzeko balio izan diotelako. Taldeak merkatuan mugimenduiak egitea espero du eta, azkenik, ez du esan nahi izan zenbat gol sartuko dituen, baina bai aurreko denboraldian egindakoa gainditzea eta ez sufritzea direla helburuak. (Bideoa gazteleraz).

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X