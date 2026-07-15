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Elene Viles, ante la vuelta del Alavés a la Liga F Moeve: “Tenemos que dar lo máximo”

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Elene Viles Alaves
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Elene Viles: “Moeve F Liga beste maila bat da, ilusio eta motibazio oso handiak ditugu”
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A juicio de la futbolista del equipo vitoriano, lo más importante, en las próximas semanas es “ponernos físicamente bien, para adaptarnos a la nueva categoría”.

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Lucas Boyé: “Uno siempre quiere superarse y el objetivo es sufrir menos”

Lucas Boyé afronta su segunda temporada en el Alavés. El delantero ha declarado que está "con ganas de disfrutar en casa con nuestra gente" esta temporada. También ha admitido que ha disfrutado de sus vacaciones, que le han servido para recuperarse de las dolencias físicas. Como todos, espera movimientos en el mercado dentro del equipo. Por último, no se ha querido marcar un objetico en número de goles, pero sí el de superarse y el de no sufrir.

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