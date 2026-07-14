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Yorladiz Diaz aurrelaria eta Kim Shinji erdilaria, Alavesen jokalari berriak

Yorladiz Diaz, 30 urtekoa bera, Cacereñotik iritsi da Alavesera; Kim Shinjik, ordea, 22 urte ditu, eta Erromak utzita heldu da Gasteizera.

Yorladiz Diaz (Alaves) eta Kim Shinji (Alaves)

Yorladiz Diaz eta Kim Shinji. Argazkiak: Alaves.

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J. E. R. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Alavesek Yorladiz Diaz aurrelari kolonbiarra fitxatu du, eta Kim Shinji erdilari hegokorearra bereganatu du, Erromak utzita, asteartean Gasteizko klubak iragarri duenez. Yorladiz Diaz, 30 urtekoa bera, Cacereñotik iritsi da Alavesera, eta Kim Shinjik, ordea, 22 urte ditu, eta Asiako Kopan aritu berri da, Hego Koreako selekzioarekin.

“Fisikoki indartsua, dinamikoa eta dueluetan gogorra”, zehaztu du Alavesek, Yorladiz Diazen gainean hitz eginda. Aurrelariak “abilezia du atzealdeko lerroak hautsi eta azken metroetan etengabeko arriskua sortzeko. Hainbat posiziotan jokatu ahal du, eta, hortaz, aurrealdeko hiru tokietako edozeinetan ibil daiteke. Balio handiko jokalaria da, egokitzeko trebetasun handia baitu”.

Bere herrialdean, Lehen Mailan, Internacional Palmiran ibili da; Cacereñon, Yorladiz Diaz erasokoko eskuin hegalean aritu da bereziki.

Kim Shinjiri dagokionez, Alavesek azpimarratu du “oreka handiko erdilaria” dela, “trebea jokoa ikusteko”. Taktikoki “azkarra da eta partidetako erritmoa bikain barneratzen ditu”. 2026-2027 denboraldian arituko da Alavesen, Erromarekin adostutako lagapenaren ondorioz. 

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