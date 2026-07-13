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Alavesek Andrea Gomez aurrelaria fitxatu du, eta Moeve F Ligarako igoera lortu zuten zortzi jokalari berritu ditu

Andrea Gomez Granadatik iritsi da Alavesera, eta 2026-2027 denboraldirako sinatu du euskal klubarekin. Berritzeei dagokienez, jokalari hauek luzatu dute kontratua: Ines Altamira kapitainak, Carmen Sobronek, Laura Navajasek, Sofia Fuentek, Reyes Morenok, Laia Parerak, Nayadet Lopezek eta Merche Izalek.

Andrea Gómez (Granada)

Andrea Gomez, berdegunean, Granadan zebilela. Argazkia: Europa Press.

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J. E. R. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Alavesek Andrea Gomez aurrelari kataluniarra fitxatu du, 2026-2027 denboraldirako, astelehenean Gasteizko klubak iragarri duenez. Gomezek, 23 urtekoa bera, Granadan eman ditu azken hiru denboraldiak. Alavesek, halaber, zortzi jokalari berritu ditu: Ines Altamira kapitaina, Carmen Sobron, Laura Navajas, Sofia Fuente, Reyes Moreno, Laia Parera, Nayadet Lopez eta Merche Izal.

Euskal klubaren iritziz, Andrea Gomez “beso zabalera handiko eta kalitate tekniko nabarmeneko jokalaria da. Aurkariaren areara heltzeko gaitasuna du, fisikoki indartsua da, eta golak sartzeko trebetasuna du”.

Moeve F Ligarako igoera lortu zuenetik, Alavesen lehenengo fitxaketa da. Maila gorenean, halaber, kontratua berritu duten zortzi jokalariak izango dira; denak izan ziren, 2025-2026 denboraldian igoera hori eskuratu zuen taldean. 

Emakume kirolariak Moeve F Liga Futbola Alaves Fitxaketak

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