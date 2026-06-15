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Ville Koski Alaveseko jokalaria izango da 2031ra arte

Finlandiako nazioartekoak Gasteizekin duen lotura luzatu du, kirol zuzendaritza eta talde teknikoa "eguneroko lan eta diziplinarekin" konbentzitu ostean.
Ville Koski
Ville Koski. Irudia: Deportivo Alaves
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KIROLAK EITB

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Deportivo Alavesek Ville Koski jokalariaren fitxaketa baieztatu du, eta talde gasteiztarrari lotuta jarraituko du 2031ko ekainera arte. Utzita jokatu ostean, Arabako taldeak Finlandiako atzelariaren jarraipena ziurtatzea erabaki du, "denboraldiko une garrantzitsu batean erakutsitako sendotasunagatik eta errendimenduagatik".

Koski joan den neguan iritsi zen talde babazorrora, NK Istra taldetik, defentsako lerroa indartzeko asmoz. Titular gisa egindako bi agerraldiek hutseko ateekin amaitu zuten, horrela taldeak LaLiga EA Sportsen mailari eusteko helburua lortuz.

Finlandiako nazioartekoak etengabeko progresioa izan du PKKUn hasi zenetik FC Honka taldean finkatu arte. Horren ondoren, NK Istrako etapari esker, esperientzia lehiakorra pilatu zuen Espainiako futbolera salto egin aurretik.

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