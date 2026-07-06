Comienza el trabajo de pretemporada del Alavés
Repartidos en grupos, los jugadores del equipo vitoriano han comenzado a pasar los exámenes médicos. Este miércoles tendrá lugar el primer entrenamiento de la pretemporada del conjunto babazorro.
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El Alavés ficha a Oltra como ayudante de Sánchez Flores para reforzar su cuerpo técnico
El técnico valenciano tiene una dilatada trayectoria de más de dos décadas en los banquillos. Oltra ha dirigido SD Huesca, Levante UD, CD Tenerife, Deportivo de La Coruña, Córdoba CF, Granada CF, Recreativo de Huelva y CD Eldense.
Itziar Gastearena, Elene Errasti, Jimena Vicario, Raquel Gil y Vicky Chica dejan de ser Gloriosas
Gastearena deja el club babazorro después de dos etapas diferentes, y Errasti abandona el equipo vitoriano tras cinco temporadas. Vicario y Gil llegaron al Alavés hace dos temporadas, y Chica aterrizó en Vitoria - Gasteiz el pasado verano.
Aitor Mañas renueva con el Alavés hasta 2030 y da el salto al primer equipo
El delantero madrileño llegó a Vitoria-Gasteiz la pasada temporada procedente del Deportivo Aragón, después de firmar una sobresaliente temporada en el filial aragonés como máximo goleador del equipo.
Los cedidos Calebe, Diabate y Pacheco dejan el Alavés
El conjunto babazorro deseó agradecer “su compromiso” a los jugadores, que han tenido diferente protagonismo esta temporada.
El Alavés ficha a Ville Koski hasta 2031
El internacional finlandés ha ampliado su vinculación con la entidad vitoriana tras convencer a la dirección deportiva y al cuerpo técnico con “su trabajo y disciplina diaria”.
El portero Raúl Fernández deja el Alavés
El guardameta bilbaíno, de 38 años, ha pertenecido en la temporada 2025-2026 al club vitoriano, en el que ha sido suplente de Antonio Sivera.
Protesoni amplía su contrato con el Alavés hasta 2028
El jugador uruguayo lleva cuatro temporadas en Vitoria-Gasteiz, en las que ha disputado 105 encuentros oficiales.
Jon Guridi deja el Alavés y ficha por el Sevilla
El centrocampista guipuzcoano pone fin a cuatro temporadas como albiazul tras disputar 148 partidos oficiales.
El Alavés anuncia la renovación de Andrea Esteban hasta 2027
El club vitoriano y la entrenadora amplían su vinculación por un año más, por lo que la turolense afrontará su cuarta temporada al frente del equipo después de conseguir el ascenso a la Liga F Moeve.