Pretemporada
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Comienza el trabajo de pretemporada del Alavés

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Sivera Alaves
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Alaves lanean hasi da, eta lehen azterketa medikuak burutu ditu
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KIROLAK EITB

Última actualización

Repartidos en grupos, los jugadores del equipo vitoriano han comenzado a pasar los exámenes médicos. Este miércoles tendrá lugar el primer entrenamiento de la pretemporada del conjunto babazorro.

LaLiga EA Sports Quique Sánchez Flores Alavés

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