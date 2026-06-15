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El Alavés ficha a Ville Koski hasta 2031

El internacional finlandés ha ampliado su vinculación con la entidad vitoriana tras convencer a la dirección deportiva y al cuerpo técnico con “su trabajo y disciplina diaria”.

Ville Koski
Ville Koski. Imagen: Deportivo Alavés
Euskaraz irakurri: Ville Koski Alaveseko jokalaria izango da 2031ra arte
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Deportivo Alavés ha confirmado la incorporación en propiedad de Ville Koski, que seguirá vinculado al conjunto vitoriano hasta junio de 2031. Tras completar su cesión, el club albiazul ha decidido asegurar la continuidad del defensa finlandés "por la solidez y rendimiento mostrados en un momento clave de la temporada".

Koski llegó al conjunto babazorro el pasado invierno procedente del NK Istra con la intención de reforzar la línea defensiva. Sus dos apariciones como titular acabaron con porterías a cero, logrando así el objetivo de mantener el equipo en LaLiga EA Sports.

El internacional finlandés ha tenido una progresión constante desde sus inicios en el PKKU hasta su consolidación en el FC Honka. Tras lo cual, en su etapa en NK Istra, acumuló experiencia competitiva antes de dar el salto al fútbol español.

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