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El portero Raúl Fernández deja el Alavés

El guardameta bilbaíno, de 38 años, ha pertenecido en la temporada 2025-2026 al club vitoriano, en el que ha sido suplente de Antonio Sivera.
Raul Fernandez (Alaves)
Raúl Fernández, en el derbi de Copa ante la Real Sociedad. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Raul Fernandez atezainak Alaves utziko du
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

El portero Raúl Fernández no va a continuar en el Alavés, tal y como ha anunciado, este miércoles, el club vitoriano. El guardameta bilbaíno, de 38 años, ha pertenecido en la temporada 2025-2026 al equipo babazorro, en el que ha sido suplente de Antonio Sivera.

Como futbolista del Alavés, Raúl Fernández ha sido alineado en cinco partidos, todos de Copa del Rey, y dejó la portería a cero en cuatro de ellos.

Ahora, dejará su sitio a uno de los guardametas que regresan al club tras sus cesiones en el último curso, que son Adrián Rodríguez (cedido al Real Zaragoza) y Jesús Owono (Andorra). 

Fútbol Alavés

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