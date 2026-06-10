El portero Raúl Fernández deja el Alavés
El portero Raúl Fernández no va a continuar en el Alavés, tal y como ha anunciado, este miércoles, el club vitoriano. El guardameta bilbaíno, de 38 años, ha pertenecido en la temporada 2025-2026 al equipo babazorro, en el que ha sido suplente de Antonio Sivera.
Como futbolista del Alavés, Raúl Fernández ha sido alineado en cinco partidos, todos de Copa del Rey, y dejó la portería a cero en cuatro de ellos.
Ahora, dejará su sitio a uno de los guardametas que regresan al club tras sus cesiones en el último curso, que son Adrián Rodríguez (cedido al Real Zaragoza) y Jesús Owono (Andorra).
Te puede interesar
Protesoni amplía su contrato con el Alavés hasta 2028
El jugador uruguayo lleva cuatro temporadas en Vitoria-Gasteiz, en las que ha disputado 105 encuentros oficiales.
Jon Guridi deja el Alavés y ficha por el Sevilla
El centrocampista guipuzcoano pone fin a cuatro temporadas como albiazul tras disputar 148 partidos oficiales.
El Alavés anuncia la renovación de Andrea Esteban hasta 2027
El club vitoriano y la entrenadora amplían su vinculación por un año más, por lo que la turolense afrontará su cuarta temporada al frente del equipo después de conseguir el ascenso a la Liga F Moeve.
El Alavés jugará en Mendizorrotza sus partidos como local en la Liga F Moeve
El equipo vitoriano, que ha conseguido el ascenso a la máxima categoría, cambiará, de esta manera, Ibaia por Mendizorrotza, donde ha jugado algunos encuentros, pero no de manera continuada.
Fallece a los 88 años Asun Gorospe, célebre hincha del Glorioso
Acompañó al equipo prácticamente desde niña por todos los estadios, hasta que la edad se lo permitió. Está aficionada alavesista tuvo un gran vínculo con numerosos jugadores del conjunto babazorro.
Sergio Fernández: “Nuestra idea es no desprendernos de ninguno de nuestros activos que nos permitan crecer”
El director deportivo del Alavés ha comparecido, este martes, ante los medios de comunicación, para realizar un balance de la temporada que acaba de finalizar; Sergio Fernández, que ha renovado hasta 2029, se ha referido a la situación de varios jugadores del equipo babazorro.
El Alavés renueva a Sergio Fernández hasta 2029
Según lo anunciado por el club babazorro este martes, el director deportivo prolonga su vinculación con la entidad tres temporadas más.
Sánchez Flores: “Con el objetivo cumplido nos quedan otros pequeños objetivos"
El Glorioso cierra la temporada contra el Rayo Vallecano, que llegará a Mendizorrotza con aspiraciones europeas pero a su vez, con un ojo puesto en la final de la Conference que jugará el miércoles de la semana que viene. Por parte albiazul, será un partido que servirá para festejar la permanencia.
Jon Pacheco, sometido a una artroscopia para resolver una lesión del tobillo derecho
El jugador de Baztan ha sido intervenido en la Policlínica de Gipuzkoa para extraerle un cuerpo libre.