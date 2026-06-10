El portero Raúl Fernández deja el Alavés

El portero Raúl Fernández no va a continuar en el Alavés, tal y como ha anunciado, este miércoles, el club vitoriano. El guardameta bilbaíno, de 38 años, ha pertenecido en la temporada 2025-2026 al equipo babazorro, en el que ha sido suplente de Antonio Sivera.

Como futbolista del Alavés, Raúl Fernández ha sido alineado en cinco partidos, todos de Copa del Rey, y dejó la portería a cero en cuatro de ellos.

Ahora, dejará su sitio a uno de los guardametas que regresan al club tras sus cesiones en el último curso, que son Adrián Rodríguez (cedido al Real Zaragoza) y Jesús Owono (Andorra).