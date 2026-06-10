Protesoni amplía su contrato con el Alavés hasta 2028

El Deportivo Alavés y Carlos Benavídez han alcanzado un acuerdo para la renovación del futbolista uruguayo hasta junio de 2028, según ha anunciado el club este miércoles.

Durante las últimas cuatro temporadas, Protesoni ha defendido la camiseta albiazul en 105 partidos oficiales entre Laliga y la Copa del Rey, habiendo marcado seis goles.