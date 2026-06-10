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Protesoni amplía su contrato con el Alavés hasta 2028

El jugador uruguayo lleva cuatro temporadas en Vitoria-Gasteiz, en las que ha disputado 105 encuentros oficiales.
(Foto de ARCHIVO) Carlos Protesoni of Deportivo Alaves looks on during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Rayo Vallecano and Deportivo Alaves at Estadio de Vallecas on October 26, 2025, in Madrid, Spain. Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press 26/10/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Imagen de archivo de Protesoni. Europa Press
Euskaraz irakurri: Protesonik 2028ra arte luzatu du kontratua Alavesekin
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Deportivo Alavés y Carlos Benavídez han alcanzado un acuerdo para la renovación del futbolista uruguayo hasta junio de 2028, según ha anunciado el club este miércoles.

Durante las últimas cuatro temporadas, Protesoni ha defendido la camiseta albiazul en 105 partidos oficiales entre Laliga y la Copa del Rey, habiendo marcado seis goles. 

Fútbol Alavés LaLiga EA Sports

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