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Jon Guridi deja el Alavés y ficha por el Sevilla

El centrocampista guipuzcoano pone fin a cuatro temporadas como albiazul tras disputar 148 partidos oficiales.

(Foto de ARCHIVO) Jon Guridi of Deportivo Alaves looks on during the LaLiga EA Sports match between Deportivo Alaves and CA Osasuna at Mendizorrotza on April 5, 2026, in Vitoria, Spain. Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press 05/4/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
Imagen de archivo de Jon Guridi. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Jon Guridik ez du Alavesen jarraituko
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KIROLAK EITB

Última actualización

Jon Guridi no continuará siendo jugador del Deportivo Alavés la próxima temporada, una vez finalizado el contrato que vinculaba al futbolista con la entidad albiazul. El centrocampista de Azpeitia ha fichado por el Sevilla hasta 2028, y cierra así una etapa de cuatro temporadas defendiendo la camiseta del Glorioso, periodo en el que ha disputado 148 partidos oficiales.

Durante su trayectoria en Vitoria-Gasteiz, Guridi participó en el histórico ascenso a Primera División logrado en la temporada 2022/23.

En la nota publicada por el Alavés, le ha deseado suerte en sus retos personales y profesionales.

 

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