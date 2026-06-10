Jon Guridi no continuará siendo jugador del Deportivo Alavés la próxima temporada, una vez finalizado el contrato que vinculaba al futbolista con la entidad albiazul. El centrocampista de Azpeitia ha fichado por el Sevilla hasta 2028, y cierra así una etapa de cuatro temporadas defendiendo la camiseta del Glorioso, periodo en el que ha disputado 148 partidos oficiales.

Durante su trayectoria en Vitoria-Gasteiz, Guridi participó en el histórico ascenso a Primera División logrado en la temporada 2022/23.

En la nota publicada por el Alavés, le ha deseado suerte en sus retos personales y profesionales.