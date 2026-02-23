LALIGA EA SPORTS
Pablo Ibañez: “Irabazteko eta aurrerapauso bat emateko gaitasuna dugun une garrantzitsuetan, ez dugu egiten”

Alavesek berdindu egin du Gironaren aurka Mendizorrotzan (2-2). Arabako taldeak ez du nahi zituen hiru puntuak eskuratzea lortu, beraz, Pablo Ibañezek esan digunez "garaipena laster heldu behar da". Martxoaren 27an Levanteren aurkako partidan hori izango da babazorroen helburua.

Lucas Boyek, bere binakoarekin, puntu bat lortu du Alavesentzat Mendizorrotzan Gironaren aurka (2-2)
Futbola Alaves Mendizorrotza

