IGOERA LORTU ONDOREN

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Asier Villalibrek Racing Santanderren jarraituko du, EA Sports Ligan

Gernikako aurrelariak Hypermotion Ligan jokatu du 2025-2026 denboraldia, Alavesek utzita. Rancingek lehen mailara igoera lortu ezkero, Kantabriako taldeak jokalariarengan derrigorrezko erosketa aukera adostu zuten bi taldeek, eta, beraz, bizkaitarrak Racingen jarraituko du.

Asier Villalibre
Asier Villalibre; Argazkia: Europa Press
author image

E. I. I. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Asier Villalibrek Racing Santanderren jarraituko du 2026-2027 denboraldian, EA Sports Ligan, talde kantabriarrak lehen mailara igotzea lortu ondoren.

Gernikako aurrelariak Hypermotion Ligan jokatu du 2025-2026 denboraldia, Alavesek utzita; Rancingek lehen mailara igoera lortu ezkero, Kantabriako taldeak jokalariarengan derrigorrezko erosketa aukera adostu zuten bi taldeek, eta, beraz, bizkaitarrak Racingen jarraituko du.

Amaitzear dagoen denboraldian, 16 gol sartu ditu Villalibrek dagoeneko.

Futbola Hypermotion Liga EA Sports Liga Alaves Asier Villalibre

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X