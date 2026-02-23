EA Sports Liga
Lucas Boyek, bere bi golekin, puntu bat erreskatatu du Mendizorrotzan Gironaren aurka (2-2)

Coudeten taldea partida hasi eta berehala aurreratu da aurrelari argentinarraren gol bati esker, baina Gironak berdinketa lortu du lehen zatian eta markagailua irauli du atsedenaldiaren ostean. Neurketaren azken minutuetan binakoa egin du Boyek.

Boye-gol-Alaves-Girona-2-2

Lucas Boye bere bigarren gola ospatzen, Gironaren aurka. Argazkia: EFE

E. L. H. | EITB

Azken eguneratzea

Lucas Boye Alaveseko aurrelari argentinarrak puntu bat erreskatatu du talde babazorroarentzat Gironaren aurka Mendizorrotzan (2-2). Talde gasteiztarra aurreratu da partida hasi eta berehala, Boyeren gol bati esker, baina Gironak berdinketa lortu du lehen zatian eta markagailua irauli du atsedenaldiaren ostean. Hala ere, arabarren aurrelariak berdinketaren gola sartu du partidaren amaieran.

Alaves-Girona (2-2) neurketaren laburpena

Norgehiagoka hasi aurretik, Kosner Baskoniak merezitako omenaldia jaso du Mendizorrotzan, saskibaloi taldeak igandean Valentzian zazpigarren Errege Kopako irabazi ostean.

Baskoniako jokalari guztiek berdegunera salto egin dute Arabako zaleei Kopa eskaintzeko. Tadas Sedekerskis kapitainak eraman du garaikurra, eta beste kapitainak, Markus Howardek, ohorezko sakea egin du.

Vitoria, 23/02/2026.- El capitán del Baskonia, Tadas Sedekerskis (d), se saluda con el guardameta del Alavés, Antonio Sivera, durante el homenaje que el equipo de baloncesto ha recibido este lunes antes del inicio del encuentro correspondiente a la jornada 25 de Lalia EA Sports que disputan Alavés y Girona en el estadio de Mendizorroza, en Vitoria, por el título de campeones de la Copa del Rey de baloncesto conseguida ayer Domingo tras derrotar en la final al Real Madrid. EFE / ADRIAN RUIZ HIERRO.
Baskoniari omenaldia, Alaves-Girona partidaren hasieran

Alaves gogotsu atera da zelaira, Baskoniaren nortasunaz kutsatuta edo. Tenagliak ezker hegalera zabaldu du baloi bat, Youssef zegoen tokira, eta haren erdiraketa Lucas Boyek sare barrura bidali du.

Girona jota zegoen gola jaso ostean, baina Toni Martinezek ez du aprobetxatu area inguruan lapurtutako baloi bat bigarren gola sartzeko. Bere jaurtiketa harmailetara joan da.

Gironak bere hasiera kaskarra atzean utzi eta berdinketa lortu du ordu erdiko lehiaren ostean. Korner batean Vladyslav Vanatek buruz egin du banakoa, Witselek lehen zutoinean baloia ukitu ondoren.

Atsedenaldiaren ostean, Chacho-ren mutilek askoz gehiago bultzatu dute, eta Gazzanigaren ate inguruan ibili dira, baina ez dute markagailua mugitzea lortu nahiz eta hainbat modutan saiatu diren.

Alavesek erasoko presentzia galdu du pixkanaka, baina atzealdean sendo mantendu da Gironak entrenatzailearen aldaketekin hobera egin duenean. Kataluniako taldearen kalitatea agerian geratu da bigarren golean Ounahiren eta Viktor Tsygankoven arteko jokaldi bikainarekin. Kataluniarren beste jokalari ukrainarrak buelta eman dio markagailuari.

Tsygankoven gola

Hala ere, Lucas Boye berriro agertu da bere taldea erreskatatzeko, Vitor Reisekin lehia estuan asmatu duen gol batekin. VARak jokaldia aztertu eta berdinketa berretsi du 89. minutuan.       

Boyeren bigarren gola

- Fitxa teknikoa:

2 - Alaves: Sivera; Otto, Tenaglia, Parada, Yusi; Angel Perez (Calebe, 76. min), Ibañez (Denis, 76. min), Antonio Blanco (Guevara, 89. min), Aleña (Mañas, 89. min); Toni Martinez eta Boye.

2 - Girona: Gazzaniga; Hugo Rincon, Arnau, Vitor Reis, Blind; Witsel, Ivan Martin (Echeverri, 61. min); Tsygankov (Stuani, 84.min), Lemar (Beltrán, 61.min), Bryan Gil (Frances, 84.min) eta Vanat (Ounahi, 68. min).

Golak: 1-0. 5. min: Boya. 1-1 31. min: Vanat. 1-2  73. min: Tsygankov. 2-2  89. min: Boyé.

Epailea: Cordero Vega kantabriarra. Txartel horia erakutsi die Toni Martinez (11. min) eta Yusi (49. min) babazorroei, eta Echeverri (76. min) eta Beltran (84. min) Gironako jokalariei.

Nabarmentzekoa: Mendizorrotzan jokatutako EA Sports Ligako 25. jardunaldiko partida, 14.117 ikusleren aurrean.       

