Pablo Ibáñez: “En momentos importantes que tenemos la capacidad de ganar y dar un paso adelante, no lo estamos haciendo”
El Alavés ha empatado contra el Girona en Mendizorroza (2-2). El equipo albiazul no ha conseguido los tres untos que quería, por lo que según nos ha dicho Pablo Ibáñez, "la victoria tiene que llegar ya". El proximo objetivo será el partido contra el Levante del viernes 27 de febrero.
Lucas Boyé, con su doblete, rescata un punto en Mendizorrotza ante el Girona (2-2)
Los de Coudet se han adelantado nada más comenzar el encuentro gracias a un tanto del delantero argentino, pero el Girona ha empatado en la primera parte y ha volteado el marcador tras el descanso. Sin embargo, el delantero babazorro ha empatado al final del encuentro.
Homenaje al Baskonia en el inicio del Alavés-Girona
Antes del inicio del partido entre el Alavés y el Girona, el Baskonia ha sido homenajeado en Mendizorroza por la victoria en la final de Copa del Rey de Baloncesto, ayer, en Valencia. Markus Howard ha hecho el saque de honor, mientras que el capitán Tadas Sedekerskis ofrecía el trofeo a los aficionados.
Coudet: "Por más que miremos al rival, tenemos que estar con el foco puesto en nosotros"
El Alavés recibe en el Estadio de Mendizorroza al Girona este lunes a las 21:00 horas. el entrenador del equipo ha mencionado que se enfrenta a un partido muy difícil y ha subrayado la importancia de hacer las cosas bien.
Tenaglia: "Nosotros el lunes tenemos que amarrar los tres puntos en casa, es una final"
"No podemos desperdiciar más oportunidades pese al rival al que nos enfrentamos", el Girona, ha advertido el defensa argentino. "Nos vienen tres partidos muy importantes, el primero el lunes", ha agregado.
Martinez: "Para nosotros no es positivo parar el partido siete minutos"
Declaraciones de Toni Martinez, jugador del Alavés, tras el empate ante el Sevilla (1-1) en el partido correspondiente a la jornada 24 de la Liga EA Sports.
El Alavés se deja dos puntos en Sevilla (1-1)
Los de Coudet, con uno más desde el minuto 15 por roja a Juanlu, han visto como el árbitro anulaba un gol a Boyé por fuera de juego milimétrico en un partido que ha terminado con tres rojas al conjunto andaluz.
Chacho Coudet: “Tenemos un partido directo, que va a ser duro”
El Alavés se enfrenta al Sevilla este sábado, en el partido de la 24ª jornada de LaLiga EA Sports. Coudet ha asegurado que, pese a la dificultad del duelo, su equipo tratará de sostener sus ideas para competir al máximo.
Sergio Fernández, director deportivo del Alavés: "Entre las salidas y las incorporaciones, creemos que la plantilla es mejor"
Sergio Fernández, director deportivo del Alavés, ha hablado ante los medios sobre el mercado de invierno y la situación actual de la plantilla.
Ibrahim Diabate promete "trabajar mucho para el equipo"
El nuevo jugador del Alavés, que aún no ha debutado como albiazul, ha desvelado en la rueda de prensa de presentación que "fue muy fácil" llegar a un acuerdo ya que para él es "un sueño" volver a LaLiga. El marfileño, que llega con una cesión desde el Gais sueco y con la vitola de pichichi de la competición nórdica, se ha sentido muy acogido por el vestuario alavesista.