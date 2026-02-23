LALIGA EA SPORTS
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Pablo Ibáñez: “En momentos importantes que tenemos la capacidad de ganar y dar un paso adelante, no lo estamos haciendo”

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Pablo Ibañez: "Irabazteko eta aurrerapausoa emateko gaitasuna dugun une garrantzitsuetan, ez gara horretan ari"
author image

EITB

Última actualización

El Alavés ha empatado contra el Girona en Mendizorroza (2-2). El equipo albiazul no ha conseguido los tres untos que quería, por lo que según nos ha dicho Pablo Ibáñez, "la victoria tiene que llegar ya". El proximo objetivo será el partido contra el Levante del viernes 27 de febrero.

Lucas Boyé, con su doblete, rescata un punto para el Alavés en Mendizorrotza ante el Girona (2-2)
Fútbol Alavés Estadio de Mendizorroza

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X