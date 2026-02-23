El Alavés ha salido enchufado al terreno de juego, contagiado por el carácter Baskonia. Tenaglia ha abierto hacia la banda izquierda un balón, donde se encontraba Youssef, el fantástico centro de éste lo ha enviado a la red Lucas Boyé.

Con el Girona grogui, tras el mazazo del gol, un robo cerca del área en un error en la salida del balón de los catalanes no ha sido aprovechado por Toni Martínez, que ha enviado su chut a la grada.

El Girona ha reconducido su tibio inicio y ha logrado empatar tras media hora de duelo. Vladyslav Vanat ha cabeceado una prolongación de Witsel en un saque de esquina.

Tras el descanso, los del Chacho han empujado mucho más y han acechado la portería de Gazzaniga, pero no han logrado mover el marcador a pesar de que lo han intentado de diferentes formas.

El Alavés ha perdido poco a poco presencia ofensiva, pero se ha mantenido firme en la zaga cuando el Girona ha mejorado con los cambios de su entrenador. La calidad del Girona ha salido a relucir en el segundo gol con una perfecta combinación entre Ounahi y Viktor Tsygankov. Otro de los ucranianos del plantel catalán ha dado la vuelta al marcador con una buena solución en el mano a mano ante Antonio Sivera.