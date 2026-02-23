LaLiga EA Sports
Lucas Boyé, con su doblete, rescata un punto en Mendizorrotza ante el Girona (2-2)

Los de Coudet se han adelantado nada más comenzar el encuentro gracias a un tanto del delantero argentino, pero el Girona ha empatado en la primera parte y ha volteado el marcador tras el descanso. Sin embargo, el delantero babazorro ha empatado al final del encuentro.
Boye-gol-Alaves-Girona-2-2

Lucas Boyé celebra su segundo tanto ante el Girona. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Lucas Boyek, bere bi golekin, puntu bat erreskatatu du Alavesentzat Mendizorrotzan Gironaren aurka (2-2)
author image

E. L. H. | EITB

Última actualización

El delantero argentino del Alavés, Lucas Boyé, ha rescatado un punto para el conjunto babazorro ante el Girona en Mendizorrotza (2-2). El conjunto vitoriano se ha adelantado nada más comenzar el encuentro gracias a un tanto del propio Boyé, pero el Girona ha empatado en la primera parte y ha volteado el marcador tras el descanso. Sin embargo, el delantero alavesista ha empatado al final del encuentro.

Resumen del Alavés-Girona (2-2)

Antes del inicio del choque, el Alavés ha recibido con honores al Kosner Baskonia, después de que los azulgranas lograran este domingo en Valencia su séptimo título de la Copa del Rey de la Liga ACB.

La plantilla al completo del plantel baskonista ha saltado al césped del estadio de Mendizorroza para ofrecer la Copa a los aficionados alavesistas, aunque también se han visto bufandas azulgranas. El capitán Tadas Sedekerskis ha sido el encargado de llevar el trofeo, mientras que el otro capitán, Markus Howard, ha ejecutado el saque de honor.

Vitoria, 23/02/2026.- El capitán del Baskonia, Tadas Sedekerskis (d), se saluda con el guardameta del Alavés, Antonio Sivera, durante el homenaje que el equipo de baloncesto ha recibido este lunes antes del inicio del encuentro correspondiente a la jornada 25 de Lalia EA Sports que disputan Alavés y Girona en el estadio de Mendizorroza, en Vitoria, por el título de campeones de la Copa del Rey de baloncesto conseguida ayer Domingo tras derrotar en la final al Real Madrid. EFE / ADRIAN RUIZ HIERRO.
18:00 - 20:00
Homenaje al Baskonia en el inicio del Alavés-Girona

El Alavés ha salido enchufado al terreno de juego, contagiado por el carácter Baskonia. Tenaglia ha abierto hacia la banda izquierda un balón, donde se encontraba Youssef, el fantástico centro de éste lo ha enviado a la red Lucas Boyé.

Con el Girona grogui, tras el mazazo del gol, un robo cerca del área en un error en la salida del balón de los catalanes no ha sido aprovechado por Toni Martínez, que ha enviado su chut a la grada.

El Girona ha reconducido su tibio inicio y ha logrado empatar tras media hora de duelo. Vladyslav Vanat ha cabeceado una prolongación de Witsel en un saque de esquina.

Tras el descanso, los del Chacho han empujado mucho más y han acechado la portería de Gazzaniga, pero no han logrado mover el marcador a pesar de que lo han intentado de diferentes formas.

El Alavés ha perdido poco a poco presencia ofensiva, pero se ha mantenido firme en la zaga cuando el Girona ha mejorado con los cambios de su entrenador. La calidad del Girona ha salido a relucir en el segundo gol con una perfecta combinación entre Ounahi y Viktor Tsygankov. Otro de los ucranianos del plantel catalán ha dado la vuelta al marcador con una buena solución en el mano a mano ante Antonio Sivera.

Gol de Tsygankov

Sin embargo, Lucas Boyé ha vuelto a aparecer para rescatar a su equipo con un gol de cabeza que se ha inventado con todo en contra en un forcejeo con Vitor Reis que revisó el VAR, pero ha confirmado el empate en el minuto 89.

Segundo gol de Boyé

- Ficha técnica:

2 - Alavés: Sivera; Otto, Tenaglia, Parada, Yusi; Ángel Pérez (Calebe, min.76), Ibáñez (Denis, min.76), Antonio Blanco (Guevara, min.89), Aleñá (Mañas, min.89); Toni Martínez y Boyé.

2 - Girona: Gazzaniga; Hugo Rincón, Arnau, Vitor Reis, Blind; Witsel, Iván Martín (Echeverri, min.61); Tsygankov (Stuani, min.84), Lemar (Beltrán, min.61), Bryan Gil (Francés, min.84) y Vanat (Ounahi, min.68).

Goles: 1-0. min. 5: Boyé. 1-1. min. 31: Vanat. 1-2. min. 73: Tsygankov. 2-2. min. 89: Boyé.

Árbitro: Cordero Vega (Comité Cántabro). Ha mostrado tarjeta amarilla a los locales Toni Martínez (min.11) y Yusi (min.49), y a los visitantes Echeverri (min.76) y Beltrán (min.84).

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 25 de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Mendizorroza ante 14 117 espectadores.

 

