Baskoniari omenaldia, Alaves-Girona partidaren hasieran
Alaves eta Gironaren arteko partida hasi baino lehen, Baskoniari omenaldia egin diote Mendizorrotzan, atzo, Valentzian, Saskibaloiko Errege Kopako finala irabazteagatik. Markus Howardek egin du ohorezko sakea, Tadas Sedekerskis kapitainak garaikurra zaleei eskaintzen zien bitartean.
Coudet: "Aurkariari begiratu arren, fokua gugan jarrita eduki behar dugu"
Alavesek Girona hartuko du astelehen honetan, 21:00etan, Mendizorrotzan. Babazorroen entrenatzailearen esanetan, oso partida zaila izango da, eta oso garrantzitsua izango da gauzak ondo egitea.
Tenaglia: "Guk astelehenean etxean hiru puntuak bildu behar ditugu, final bat da"
"Ezin dugu aukera gehiago alferrik galdu, aurkaria Girona izan arren", ohartarazi du atzelari argentinarrak. "Hiru partida oso garrantzitsu datozkigu; lehenengoa, astelehenean", gaineratu du.
Guevara: "Etxera burumakur goaz, gaur aukera oso garbia genuen irabazteko"
Ander Guevara Alaveseko jokalariaren adierazpenak, EA Sports Ligako 24. jardunaldiko partida, Sevillaren aurka, 1-1 amaitu ondoren.
Alavesek bi puntu utzi ditu Sevillan (1-1)
Coudeten taldeak ez du aprobetxatu 15. minututik jokalari bat gehiagorekin jokatu izana. Epaileak, gainera, baliorik gabe utzi du Boyek sartutako gola, jokoz kanpoko polemikoa adierazita.
Chacho Coudet: "Partida zuzena dugu, eta gogorra izango da"
Alavesek Sevillaren aurka jokatuko du larunbat honetan, EA Sports Ligako 24. jardunaldiko partidan. Coudetek adierazi du lehia zaila izango dela, baina bere taldea gogor lehiatuko dela.
Sergio Fernandez, Alavesen kirol zuzendaria: "Joan diren eta fitxatu ditugun jokalariak ikusita, taldea hobea dela uste dugu"
Sergio Fernandez Alavesen kirol zuzendariak neguko merkatuaz ez ezik, taldearen egungo egoeraz hitz egin du hedabideen aurrean.
Ibrahim Diabatek "taldean lan asko" egingo duela agindu du
Alavesen jokalari berriak aurkezpen prentsaurrekoan azaldu duenez, "oso erraza" izan zen akordio batera iristea, "ametsa" baitzuen Espainiako ligara itzultzea. Aldagelak oso harrera ona egin diola azpimarratu du bolikostarrak.
Aleña: "Aldarteari dagokionez, pixka bat jaitsi gara eta kalte egin digu"
Carles Aleña Alaveseko jokalariaren adierazpenak, EA Sports Ligako 23. jardunaldiko partidan Getaferen aurka galdu ondoren (0-2).
Alavesek galdu egin du Getaferen aurka, eta beheko postuak gertuago ditu orain (0-2)
Bordalasen taldeak partidaren erritmoa ezarri du, eta garaipena eskuratu du Luis Vazquezek eta Arambarrik, penaltiz, sartutako golei esker.