OMENALDIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Baskoniari omenaldia, Alaves-Girona partidaren hasieran

Vitoria, 23/02/2026.- El capitán del Baskonia, Tadas Sedekerskis (d), se saluda con el guardameta del Alavés, Antonio Sivera, durante el homenaje que el equipo de baloncesto ha recibido este lunes antes del inicio del encuentro correspondiente a la jornada 25 de Lalia EA Sports que disputan Alavés y Girona en el estadio de Mendizorroza, en Vitoria, por el título de campeones de la Copa del Rey de baloncesto conseguida ayer Domingo tras derrotar en la final al Real Madrid. EFE / ADRIAN RUIZ HIERRO.
18:00 - 20:00
Antonio Sivera y Tadas Sedekerskis. Imagen: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Alaves eta Gironaren arteko partida hasi baino lehen, Baskoniari omenaldia egin diote Mendizorrotzan, atzo, Valentzian, Saskibaloiko Errege Kopako finala irabazteagatik. Markus Howardek egin du ohorezko sakea, Tadas Sedekerskis kapitainak garaikurra zaleei eskaintzen zien bitartean.

Saskibaloia Futbola Saskibaloiko Errege Kopa Saski Baskonia Alaves EA Sports Liga Mendizorrotza

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X