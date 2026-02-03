Aurkezpena
Angel Perez, gaurko aurkezpenean: "Gogor jardungo dut beti, apaltasunez eta sakrifizioz"

Angel Perez Alaveseko jokalariaren prentsaurrekoa, bere aurkezpenean.
18:00 - 20:00
Angel Perez, Alaveseko jokalari gisa egindako aurkezpenean
EITB

EITB

Azken eguneratzea

Angel Perez aurkeztu dute gaur goizean Alaveseko jokalari berri gisa, eta lan egiteko eta talde babazorroaren dinamikara ahalik eta azkarren egokitzeko gogoz dagoela azpimarratu du. 

Angel Perez, Alavesen fitxaketa berria
Alaves

