Fitxaketa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Alavesek Angel Perez fitxatu du

Talde babazorroak eta Huesca futbol-taldearekin adostutako akordioaren arabera, Perezek 2030eko ekainera arte jokatuko du Alavesen.

Angel Pérez, fichaje del Alavés

Angel Perez, Alavesen jokalari berria

author image

EITB

Azken eguneratzea

Angel Perezek  Alavesen jokatuko du 2030eko ekainera arte, Alavesek eta Huesca futbol-taldeak adostutako akordioaren arabera. 

Montecarlo Zaragozanon hezia, 2022ko udan iritsi zen Huescara. Ondoren, Utebon eta Rayo Cantabrian jokatu zuen, utzita. Rayo Cantabrian 32 partida jokatu zituen, hamar gol sartu eta hamar asistentzia emateaz gain.

Sasoi honetan, Huescako lehen taldean jardun du: Liga eta Kopako 21 partida ofizialetan, hiru gol eta bi asistentzia egin ditu.

Perez Gasteizera heldu da, taldearekin bat egiteko eta Coudeten aginduetara jartzeko.

Carlos Vicentek Alaves utzi eta Birmingham Cityra joan da
Alaves EA Sports Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Ander Guevara
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ander Guevara: "Aurrerapauso bat eman behar dugu, autokritika egin, berriz ere irabaztera bueltatzeko”

Deportivo Alaves jaitsiera postuetan sartu da. Chacho Coudeten taldea 1 eta 0 erori da Atletico Madrilen aurka.  Cholo Simeoneren taldea nagusi izan da, eta hainbat gol aukera izan ditu, baina bakarra sartu du, Sorlothen burukada bati esker, eta azkenean Madrilgo taldeak sufritu egin du emaitzari eusteko, Alavesek estu hartu baitu hondarreko minutuetan.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X