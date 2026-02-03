Presentación
Ángel Pérez, en su presentación con el Alavés: "De mi nunca va a faltar trabajo, humildad y sacrificio"

Angel Perez Alaveseko jokalariaren prentsaurrekoa, bere aurkezpenean.
18:00 - 20:00
Ángel Pérez, en su presentación como jugador de Alavés
Euskaraz irakurri: Angel Perez, Alavesekin egindako aurkezpenean: "Nigandik ez da inoiz lana, apaltasuna eta sakrifizioa faltako"
author image

EITB

Última actualización

Ángel Pérez ha sido presentado esta mañana como nuevo jugador de Alavés, y ha destacado las ganas que tiene de trabajar y de adaptarse lo antes posible a la dinámica del equipo babazorro. 

Angel Pérez, nuevo fichaje del Alavés
Alavés

