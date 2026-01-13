Errege Kopa
Coudet: "9 urte dira Alaves ez dela final-laurdenetarako sailkatzen, polita izango litzateke"

Eduardi Chacho Coudet rueda de prensa previa Copa del Rey octavos Rayo
18:00 - 20:00
Eduardo 'Chacho' Coudet, Alaveseko entrenatzailea. Irudia: EITB
E. L. H. | EITB

"Azken bost urteetako lehen itzulirik onena egin dugu, ez da gutxi, bihar final-laurdenetan sartzeko aukera dugu, duela bederatzi urte klubak lortu ez duena, orduan ez da gutxi", azpimarratu du entrenatzaile babazorroak.

