Coudet: "Hace nueve años que el Alavés no se clasifica para cuartos, es ilusionante y sería lindo"
"Hicimos la mejor primera vuelta de los últimos cinco años, no es poco, mañana tenemos la oportunidad de pasar a cuartos, que hace nueve años que el club no lo consigue, entonces no es poco", ha enfatizado el entrenador babazorro.
Te puede interesar
Toni Martínez: “Hemos hecho una primera parte muy digna, pero en un abrir y cerrar de ojos íbamos 3-0”
El Alavés ha sufrido una contundente derrota ante el Villarreal a pesar de haber jugado una buena primera parte. Toni Martínez ha marcado el tanto del conjunto babazorro con un potente disparo en el minuto 85.
El Alavés lucha pero cae ante un Villarreal demoledor (3-1)
El Glorioso ha caído 3-1 ante el Villarreal tras un primer tiempo igualado. En la segunda mitad, los goles de Moleiro, Gerard Moreno y Mikautadze han decidido el partido, mientras que Toni Martínez ha recortado distancias en el 85. Los babazorros han encajado tres goles sin cometer errores.
Chacho Coudet: "Para parar a un tercer equipo tengo cinco jugadores del filial"
El Alavés, después de perder con Osasuna y empatar con el Oviedo, visita mañana a un Villarreal que no afloja, ahora mismo es tercero. Sobre el momento que vive su equipo y el partido de mañana, ha hablado el Chacho Coudet.
Boyé: "Necesitábamos comenzar el año de una manera distinta"
El jugador del Alavés se ha mostrado satisfecho con el gol, pero ha lamentado que no han conseguido los tres puntos por falta de ocasiones durante el partido. No obstante, espera que de cara a las próximas jornadas puedan revertir la clasificación.
Alavés y Oviedo sellan el empate en un tenso choque (1-1)
Viñas ha adelantado a los visitantes, pero Boyé ha entrado desde el banquillo para salvar a su equipo.
Chacho Coudet: “Mi deseo para el domingo es hacer un gran partido y ganar”
Los babazorros recibirán este domingo al Oviedo en Mendizorroza, en el partido correspondiente a la Jornada 18 de LaLiga EA Sports. Tras cinco derrotas en las últimas seis jornadas, ganar en domingo es muy importante para el Alavés.
Aficionados del Alavés acuden en masa a una jornada festiva en Ibaia
El Alavés ha recibido toda la energía de sus aficionados. Una energía que seguro les viene muy bien cara al importante partido del domingo en Mendizorrotza ante el Oviedo.
El Alavés queda fuera de la Copa tras ser goleado por el Barça (1-6)
Las babazorras no han podido igualar el exigente nivel del equipo catalán, y dan por finalizado su camino en la competición.
Blanco: "Tenemos que exigirnos mucho más"
El jugador del Alavés ha hablado del derbi perdido ante Osasuna (3-0) en el partido de la 17ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en El Sadar.