Coudet: "Hace nueve años que el Alavés no se clasifica para cuartos, es ilusionante y sería lindo"

Eduardo 'Chacho' Coudet, entrenador del Alavés. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Eduardo Chacho Coudet Alaveseko entrenatzailearen prentsaurrekoa Errege Kopako final-zortzirenetako Rayo Vallecanoren aurkako partidaren aurretik
E. L. H. | EITB

"Hicimos la mejor primera vuelta de los últimos cinco años, no es poco, mañana tenemos la oportunidad de pasar a cuartos, que hace nueve años que el club no lo consigue, entonces no es poco", ha enfatizado el entrenador babazorro.

