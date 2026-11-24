El Congreso Extraordinario de la FIFA confirmó este lunes que la candidatura compuesta por los Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica, y la que forman Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales, serán las respectivas sedes en 2031 y 2035 del Mundial Femenino de Fútbol.



De este modo, la Copa del Mundo no se moverá en 2031 de América ya que después de la edición de 2027 en Brasil, se disputará en Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica, en lo que será la primera con 48 selecciones. Cuatro años después, el evento volverá a Europa 16 años después de su celebración en Francia con su disputa en los cuatro países del Reino Unido.



Las dos candidaturas eran las únicas en liza para estas ediciones y según indicó la FIFA en un comunicado, ambas se nombraron "por aclamación" tras un exhaustivo proceso de presentación de los proyectos que inició el Consejo de la FIFA en marzo de 2025.