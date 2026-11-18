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Ibon González: “Venga el que venga, se lo pondremos difícil”
Euskaraz irakurri: Ibon Gonzalez: “Datorrena datorrela, kanporaketa zail jarriko diogu”
Ibon González, portero del Portugalete, ha sido uno de los protagonistas de la victoria del equipo de la margen izquierda ante el Real Unión, en penaltis. Y es que el guardameta ha parado dos de ellos. Ahora el equipo espera a un equipo de Primera División, y “por qué no intentar ganar de nuevo”.
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