Copa del Rey
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Suspendidos los partidos de Copa de este miércoles por el accidente de tren en Toledo

Por lo tanto, quedan aplazados los 24 encuentros de este miércoles, entre ellos, tres derbis vascos.

Errege Kopa: zozketa, garaikurra
Aplazada la jornada de la Copa del Rey
Euskaraz irakurri: Asteazkeneko Kopako partidak bertan behera, Urdan izandako tren istripuagatik
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Última actualización

La Federación Española de Fútbol comunicado la decisión de suspender los partidos de Copa del Rey previstos para este miércoles, debido al accidente de tren ocurrido esta mañana en Toledo. 

Por lo tanto, quedan aplazados los 24 encuentros, entre ellos tres derbis vascos: 

Anaitasuna FT vs. Deportivo Alavés (19:00 horas)

CD Pamplona vs. SD Eibar (19:00 horas)

Club Portugalete vs. Real Unión Club (19:00 horas)

Peña Sport vs. SD Huesca (19:00 horas)

SD Amorebieta vs. UD Logroñés (20:00 horas)

CD Tarancón vs. Levante UD (19:00 horas)

Utebo FC vs. CE Sabadell (19:00 horas)

Coruxo FC vs. Zamora CF (19:00 horas)

UD Poblense vs. AD Ceuta FC (19:00 horas)

CD Alcoyano vs. RCD Mallorca (20:00 horas)

CS Puertollano vs. Albacete Balompié (20:00 horas)

CD Badajoz vs. CD Tenerife (20:00 horas)

CD Covadonga vs. Real Valladolid (20:00 horas)

CD Numancia vs. Real Oviedo (20:00 horas)

CP Mijas Las Lagunas vs. Real Jaén (20:00 horas)

Trival Valderas vs. CD Leganés (20:00 horas)

Gimnástica Torrelavega vs. UD Ourense (20:30) 

Reus FC Reddis vs. Barakaldo CF (20:30) 

CD Cieza vs. Granada CF (20:30) 

Deportiva Minera vs. FC Cartagena (20:30) 

21:00 h | CDA Navalcarnero vs. Real Betis — M+ Liga de Campeones / Movistar Plus+

21:00 h | Salamanca UDS vs. Celta de Vigo — M+ LaLiga / Movistar Plus+

21:00 h | Tavernes de la Valldigna vs. Valencia CF — M+ LaLiga 2 / Movistar Plus+

21:00 h | Xerez CD vs. Cádiz CF — FanPlay TV

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