COPA DE LA REINA
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Estos son los horarios de la tercera eliminatoria de la Copa de la Reina

Los partidos Levante UD-SD Eibar, CD Osasuna-Logroño United y Cacereño-Deportivo Alavés tendrán lugar el miércoles 4 de noviembre.
(Foto de ARCHIVO) General view during the draw for the Semi-finals of the Copa del Rey, at the Ciudad del Futbol, on February 06, 2026, in Las Rozas, Madrid, Spain. Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press 06/2/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
Copa de la Reina 2025. Imagen: Europa Press
Euskaraz irakurri: Erregina Kopako hirugarren kanporaketako ordutegiak eta datak
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Última actualización

La Federación Española de Fútbol ya ha anunciado las fechas y horarios de los partidos correspondientes de la tercera eliminatoria de la Copa de la Reina 2026.

¿Cuándo juegan los equipos vascos?

Todos los partidos de los equipos vascos que participen en esta eliminatoria se jugarán el miércoles 4 de noviembre

  • 18:00 horas: Levante UD - SD Eibar
  • 19:00 horas: CD Osasuna - Logroño United
  • 21:00 horas: Cacereño - Deportivo Alavés

¿Cuándo se juegan los demás partidos?

Martes 3 de noviembre

  • 18:00 horas: Celta de Vigo – Espanyol de Barcelona

Miércoles 4 de noviembre

  • 20:00 horas: CD Argual – Madrid CFF

Jueves 5 de noviembre

  • 20:00 horas: Sporting – Levante LP Badalona
  • 20:00 horas: CE Europa – Deportivo de A Coruña
  • 20:30 horas: Samper – Valencia Féminas
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