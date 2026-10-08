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Estos son los horarios de la tercera eliminatoria de la Copa de la Reina
Los partidos Levante UD-SD Eibar, CD Osasuna-Logroño United y Cacereño-Deportivo Alavés tendrán lugar el miércoles 4 de noviembre.
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La Federación Española de Fútbol ya ha anunciado las fechas y horarios de los partidos correspondientes de la tercera eliminatoria de la Copa de la Reina 2026.
¿Cuándo juegan los equipos vascos?
Todos los partidos de los equipos vascos que participen en esta eliminatoria se jugarán el miércoles 4 de noviembre
- 18:00 horas: Levante UD - SD Eibar
- 19:00 horas: CD Osasuna - Logroño United
- 21:00 horas: Cacereño - Deportivo Alavés
¿Cuándo se juegan los demás partidos?
Martes 3 de noviembre
- 18:00 horas: Celta de Vigo – Espanyol de Barcelona
Miércoles 4 de noviembre
- 20:00 horas: CD Argual – Madrid CFF
Jueves 5 de noviembre
- 20:00 horas: Sporting – Levante LP Badalona
- 20:00 horas: CE Europa – Deportivo de A Coruña
- 20:30 horas: Samper – Valencia Féminas
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