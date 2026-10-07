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Estos son los horarios de la primera eliminatoria de la Copa del Rey
El 27 de octubre, martes, se jugarán los partidos Sestao River-Espanyol y Tudelano-Zaragoza; el miércoles 28 se disputarán estos: Pamplona-Eibar, Portugalete-Real Unión, Anaitasuna-Alavés, Peña Sport-Huesca, Amorebieta-Logroñés y Reus-Barakaldo; para el jueves quedarán los partidos Atlético Calatayud-Osasuna y Prat o San Rafael-Athletic.
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Los partidos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey de la temporada 2026-207 ya tienen fecha y horario, tal y como ha anunciado este miércoles la Federación Española de Fútbol.
¿Cuándo juegan los equipos vascos?
Martes 27 de octubre
- 19:00 horas: Sestao River-Espanyol
- 21:00 horas: Tudelano-Zaragoza
Miércoles 28 de octubre
- 19:00: Pamplona-Eibar
- 19:00: Portugalete-Real Unión
- 19:00: Anaitasuna-Alavés
- 19:00: Peña Sport-Huesca
- 20:00: Amorebieta-Logroñés
- 20:30: Reus-Barakaldo
Jueves 29 de octubre
- 19:00: Atlético Calatayud-Osasuna
- 21:00: Prat o San Rafael-Athletic
¿Cuándo se juegan los demás partidos?
Martes 27 de octubre
- 18:30: Cuarte-Girona
- 19:00: Calamocha-Europa
- 19:00: Pinatar-Elche
- 19:30: Manresa-Sant Andreu
- 19:45: Castellonense-Almería
- 20:00 (hora de Euskal Herria): Atlético Paso-Córdoba
- 20:00: Alcalá-Las Palmas
- 20:00: Tordesillas-Mirandés
- 20:00: Gimnástica Segoviana-Cultural y Deportiva Leonesa
- 20:00: Llanera-Ponferradina
- 20:00: Cuidad de Lucena-Rayo Majadahonda
- 20:30: Don Benito-Extremadura
- 21:00: Manacor-Villarreal
- 21:00: Recreativo-Rayo Vallecano
- 21:00: Sporting Alcázar-Málaga
- 21:00: Arosa-Pontevedra
Miércoles 28 de octubre
- 19:00: Utebo-Sabadell
- 19:00: Poblense-Ceuta
- 19:00: Coruxo-Zamora
- 19:00: Tarancón-Levante
- 20:00: Alcoyano-Mallorca
- 20:00: Trival Valderas Alcorcón-Leganés
- 20:00: Covadonga-Valladolid
- 20:00: Mijas Las Lagunas-Jaén
- 20:00: Numancia-Real Oviedo
- 20:00: Badajoz-Tenerife
- 20:00: Puertollano-Albacete
- 20:30: Cieza-Granada
- 20:30: Minera-Cartagena
- 20:30: Gimnástica-Ourense
- 21:00: Xerez-Cádiz
- 21:00: Navalcarnero-Real Betis
- 21:00: Salamanca-Celta
- 21:00: Tavernes-Valencia
Jueves 29 de octubre
- 19:00: Lebrijana-Getafe
- 19:00: Atlético Baleares-Eldense
- 19:00: Sanse-Coria
- 20:00: Guijuelo-Sporting Gijón
- 20:00: Conquense-Castellón
- 20:00: Laredo-Burgos
- 20:00: Varea-Andorra
- 20:00: Antequera-Águilas
- 20:00: Ávila-Unionistas
- 21:00: Güimar o Sporting Hortaleza-Sevilla
- 21:00: Ribadesella-Racing Santander
- 21:00: Auriense-Deportivo
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