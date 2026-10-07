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Estos son los horarios de la primera eliminatoria de la Copa del Rey

El 27 de octubre, martes, se jugarán los partidos Sestao River-Espanyol y Tudelano-Zaragoza; el miércoles 28 se disputarán estos: Pamplona-Eibar, Portugalete-Real Unión, Anaitasuna-Alavés, Peña Sport-Huesca, Amorebieta-Logroñés y Reus-Barakaldo; para el jueves quedarán los partidos Atlético Calatayud-Osasuna y Prat o San Rafael-Athletic.
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La primera eliminatoria se jugará entre el 26 y el 28 de octubre. Foto: Europa Press.
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

Los partidos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey de la temporada 2026-207 ya tienen fecha y horario, tal y como ha anunciado este miércoles la Federación Española de Fútbol.

¿Cuándo juegan los equipos vascos?

Martes 27 de octubre

  • 19:00 horas: Sestao River-Espanyol
  • 21:00 horas: Tudelano-Zaragoza

Miércoles 28 de octubre

  • 19:00: Pamplona-Eibar
  • 19:00: Portugalete-Real Unión
  • 19:00: Anaitasuna-Alavés
  • 19:00: Peña Sport-Huesca
  • 20:00: Amorebieta-Logroñés
  • 20:30: Reus-Barakaldo

Jueves 29 de octubre

  • 19:00: Atlético Calatayud-Osasuna
  • 21:00: Prat o San Rafael-Athletic

¿Cuándo se juegan los demás partidos?

Martes 27 de octubre

  • 18:30: Cuarte-Girona
  • 19:00: Calamocha-Europa
  • 19:00: Pinatar-Elche
  • 19:30: Manresa-Sant Andreu
  • 19:45: Castellonense-Almería
  • 20:00 (hora de Euskal Herria): Atlético Paso-Córdoba
  • 20:00: Alcalá-Las Palmas
  • 20:00: Tordesillas-Mirandés
  • 20:00: Gimnástica Segoviana-Cultural y Deportiva Leonesa
  • 20:00: Llanera-Ponferradina
  • 20:00: Cuidad de Lucena-Rayo Majadahonda
  • 20:30: Don Benito-Extremadura
  • 21:00: Manacor-Villarreal
  • 21:00: Recreativo-Rayo Vallecano
  • 21:00: Sporting Alcázar-Málaga
  • 21:00: Arosa-Pontevedra

Miércoles 28 de octubre

  • 19:00: Utebo-Sabadell
  • 19:00: Poblense-Ceuta
  • 19:00: Coruxo-Zamora
  • 19:00: Tarancón-Levante
  • 20:00: Alcoyano-Mallorca
  • 20:00: Trival Valderas Alcorcón-Leganés
  • 20:00: Covadonga-Valladolid
  • 20:00: Mijas Las Lagunas-Jaén
  • 20:00: Numancia-Real Oviedo
  • 20:00: Badajoz-Tenerife
  • 20:00: Puertollano-Albacete
  • 20:30: Cieza-Granada
  • 20:30: Minera-Cartagena
  • 20:30: Gimnástica-Ourense
  • 21:00: Xerez-Cádiz
  • 21:00: Navalcarnero-Real Betis
  • 21:00: Salamanca-Celta
  • 21:00: Tavernes-Valencia

Jueves 29 de octubre

  • 19:00: Lebrijana-Getafe
  • 19:00: Atlético Baleares-Eldense
  • 19:00: Sanse-Coria
  • 20:00: Guijuelo-Sporting Gijón
  • 20:00: Conquense-Castellón
  • 20:00: Laredo-Burgos
  • 20:00: Varea-Andorra
  • 20:00: Antequera-Águilas
  • 20:00: Ávila-Unionistas
  • 21:00: Güimar o Sporting Hortaleza-Sevilla
  • 21:00: Ribadesella-Racing Santander
  • 21:00: Auriense-Deportivo
Fútbol Copa del Rey Athletic Club Osasuna SD Eibar Alavés Otras competiciones de fútbol

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