Por su parte, el entrenador del Athletic, Edin Terzic, tiene disponible a toda la plantilla, salvo los cinco internacionales. Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams, concentrados con España; Alex Padilla, con México; y Álvaro Djaló, que aún no se ha incorporado después de jugar y marcar un gol con Guinea-Bissau, son las únicas bajas del conjunto bilbaíno.

Con Dani Vivian ya recuperado de la lesión que le ha impedido estrenarse esta temporada y Gorka Guruzeta trabajando con aparente normalidad junto al grupo después de perderse los dos últimos encuentros, el técnico alemán tiene a su disposición a los 20 futbolistas de la primera plantilla que no han participado en esta ventana FIFA.

Las ausencias de Simón y Padilla obligarán a Terzic a desplazar a los dos guardametas del Bilbao Athletic, Mikel Santos, con rol de tercer portero del primer equipo, y su suplente en el filial, Simón García.