Real y Athletic disputan este viernes la décima Euskal Herria Txapela sin sus internacionales
La Real Sociedad ejerce este viernes de anfitriona ante el Athletic en la final de la Euskal Herria Txapela, trofeo que disputan los dos equipos de Hego Euskal Herria de Primera División que más puntos obtuvieron en sus enfrentamientos directos la temporada pasada. Ambos conjuntos no podrán contar con sus 14 internacionales. El encuentro será retransmitido en directo por ETB1 y eitbkirolak.eus a partir de las 18:55 horas.
Esta competición, que cumple la décima edición, se disputará en el estadio de Anoeta (19:00 horas) lo que da cierto favoritismo a un conjunto donostiarra por el mero hecho de jugar como local.
¿Qué jugadores no están disponibles en la Real?
Los nueve internacionales Mikel Oyarzabal (España), Jon Martín (sub-21), Luka Sucic (Croacia), Orri Oskarsson (Islandia), Mamadou Sarr (Senegal), Job Ochieng (Kenia), Mikel Aramburu y Yangel Herrera (Venezuela), y Take Kubo (Japón) no estarán en la cita. Además, el central Igor Zubeldia tampoco participará por lesión.
¿Qué internacionales no formarán con el Athletic?
Por su parte, el entrenador del Athletic, Edin Terzic, tiene disponible a toda la plantilla, salvo los cinco internacionales. Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams, concentrados con España; Alex Padilla, con México; y Álvaro Djaló, que aún no se ha incorporado después de jugar y marcar un gol con Guinea-Bissau, son las únicas bajas del conjunto bilbaíno.
Con Dani Vivian ya recuperado de la lesión que le ha impedido estrenarse esta temporada y Gorka Guruzeta trabajando con aparente normalidad junto al grupo después de perderse los dos últimos encuentros, el técnico alemán tiene a su disposición a los 20 futbolistas de la primera plantilla que no han participado en esta ventana FIFA.
Las ausencias de Simón y Padilla obligarán a Terzic a desplazar a los dos guardametas del Bilbao Athletic, Mikel Santos, con rol de tercer portero del primer equipo, y su suplente en el filial, Simón García.
Palmarés de la Euskal Herria Txapela
El equipo txuri urdin sólo ha ganado en una ocasión este trofeo (2020), del que ha sido finalista en cinco ocasiones más. El palmarés lo encabezan Osasuna y Athletic con tres títulos cada uno.