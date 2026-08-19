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Osasunak Racing Santanderren aurka neurtuko ditu indarrak Erreginaren Kopako lehen kanporaketan, eta Bizkerrek Burgosen kontra

Lehen kanporaketa irailaren 8, 9 eta 10ean jokatuko da partida bakarrera.

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Argazkia: @Osasuna_fem
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KIROLAK EITB

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Osasunak Racing Santanderren eta Bizkerrek Burgosen aurka neurtuko dituzte indarrak Erreginaren Kopako lehen kanporaketan, asteazken honetan egindako zozketaren arabera.

Lehen kanporaketa hau irailaren 8, 9 eta 10ean jokatuko da partida bakarrera.

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