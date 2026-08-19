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Osasuna se medirá al Racing de Santander y el Bizkerre al Burgos en primera ronda de la Copa de la Reina

Esta primera eliminatoria se disputará los días 8, 9 y 10 de septiembre a partido único.
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Foto: @Osasuna_fem
Euskaraz irakurri: Osasunak Racingen aurka neurtuko ditu indarrak Erreginaren Kopako lehen kanporaketan, eta Bizkerrek Burgosen kontra
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KIROLAK EITB

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Osasuna se medirá la Racing de Santander y el Bizkerre al Burgos en la primera eliminatoria de la Copa de la Reina, según ha deparado el sorteo realizado este miércoles.

Esta primera eliminatoria se disputará los días 8, 9 y 10 de septiembre a partido único.

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