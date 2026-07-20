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Unai Simón, mejor portero del Mundial 2026

El jugador del Athletic Club recibe el galardón del Guante de Oro que le acredita como el guardameta más destacado del torneo, tras encajar únicamente un gol durante todo el campeonato.
El guardameta alavés, Unai Simón, recibe el galardón al mejor portero del Mundial de Estado Unidos, Méxco y Canadá Jose Breton / AFP7 / Europa Press 19/7/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
Simón, con el trofeo del Guante de Oro. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Unai Simon, 2026ko Munduko Txapelketako atezainik onena
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A. A. L. | KIROLAK EITB

Última actualización

El portero alavés (Murgia), Unai Simón, fue elegido el mejor guardameta del Mundial 2026, que ganó España al vencer en la final a Argentina por 1-0, por lo que recibió el galardón del Guante de Oro.

Simón, muestra con orgullo el trofeo de mejor portero del Mundial. Foto: Europa Press

El meta del Athletic Club solo encajó un gol en todo el torneo (ocho partidos), ante Bélgica en cuartos de final (2-1), de la mano del atacante belga Charles De Ketelaere, que cabeceó dentro del área un centro de Timothy Castagne ante el que el murgiarra no pudo responder.

Simón, además, logró otra marca durante el torneo disputado en Estados Unidos, México y Canadá, puesto que superó el récord de imbatibilidad de los Mundiales con 619 minutos, récord que hasta entonces ostentaba el portero italiano Walter Zenga con 517.

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