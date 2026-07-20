Unai Simón, mejor portero del Mundial 2026

El meta del Athletic Club solo encajó un gol en todo el torneo (ocho partidos), ante Bélgica en cuartos de final (2-1), de la mano del atacante belga Charles De Ketelaere, que cabeceó dentro del área un centro de Timothy Castagne ante el que el murgiarra no pudo responder.

Simón, además, logró otra marca durante el torneo disputado en Estados Unidos, México y Canadá, puesto que superó el récord de imbatibilidad de los Mundiales con 619 minutos, récord que hasta entonces ostentaba el portero italiano Walter Zenga con 517.