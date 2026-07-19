MUNDIAL 2026
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Inglaterra conquista el tercer puesto tras un duelo de locura ante Francia (4-6) y Mbappé hace historia en los Mundiales

La selección inglesa venció a Francia por 4-6 en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026 después de desperdiciar una ventaja de cuatro goles al descanso. Kylian Mbappé firmó un doblete que le convierte en el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 22 tantos, mientras Bukayo Saka, autor de un 'hat-trick', lideró el triunfo del conjunto de Thomas Tuchel.
AME773. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 18/07/2026.- Jugadores de Inglaterra celebran luego de recibir la medalla por el tercer lugar este sábado, tras enfrentar a Francia en el Mundial de la FIFA 2026 en el estadio Hard Rock en Miami (Estados Unidos). EFE/ Alberto Boal
Los jugadores de Inglaterra celebran la victoria. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Ingalaterrak hirugarren postua lortu du Frantziaren aurka (4-6) eta Mbappek historia egin du Munduko Txapelketetan
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L. U. G. | KIROLAK EITB

Última actualización

Inglaterra cerró su participación en el Mundial 2026 con una victoria de prestigio al imponerse por 4-6 a Francia en el Hard Rock Stadium de Miami, en un encuentro frenético que pasará a la historia por su desarrollo y por los registros alcanzados por varios de sus protagonistas.

El conjunto dirigido por Thomas Tuchel firmó una primera mitad impecable y dejó prácticamente sentenciado el encuentro antes del descanso. Declan Rice inauguró el marcador en el minuto 3 con un potente disparo desde la frontal, mientras que Ezri Konsa amplió la ventaja tras un saque de esquina. Bukayo Saka, el jugador más desequilibrante del primer tiempo, completó un doblete para establecer un contundente 0-4 antes del intermedio.

Francia, superada en defensa y sin capacidad de reacción durante los primeros 45 minutos, cambió radicalmente su imagen tras el descanso. Didier Deschamps introdujo varias modificaciones que dieron otro aire a su equipo y la entrada de Ousmane Dembélé y Bradley Barcola revolucionó el ataque francés.

Kylian Mbappé lideró la reacción con dos goles que le permitieron superar a Lionel Messi como máximo goleador de la historia de los Mundiales, alcanzando los 22 tantos. Entre ambos tantos llegó también el gol de Barcola, asistido por el delantero del Real Madrid, que colocó el 3-4 y alimentó el sueño de una remontada que por momentos pareció posible.

Sin embargo, cuando Francia dominaba y rozaba el empate, Inglaterra encontró oxígeno desde el punto de penalti. Saka completó su triplete para establecer el 3-5 y cortar el impulso francés, aunque Dembélé volvió a reducir diferencias poco después.

El intercambio de golpes no terminó ahí. Ya en los últimos instantes, Jude Bellingham culminó una brillante acción individual para firmar el definitivo 4-6, certificando el tercer puesto para Inglaterra y convirtiéndose además en el futbolista inglés con más goles en una misma Copa del Mundo, con siete.

Aunque Francia se quedó sin el bronce, Mbappé fue uno de los grandes nombres de la jornada. Además de convertirse en el máximo goleador histórico de los Mundiales, el delantero francés toma ventaja en la lucha por la Bota de Oro del torneo con diez goles, dos más que Lionel Messi, que aún tendrá la oportunidad de responder en la final frente a España.

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