Inglaterra conquista el tercer puesto tras un duelo de locura ante Francia (4-6) y Mbappé hace historia en los Mundiales

Inglaterra cerró su participación en el Mundial 2026 con una victoria de prestigio al imponerse por 4-6 a Francia en el Hard Rock Stadium de Miami, en un encuentro frenético que pasará a la historia por su desarrollo y por los registros alcanzados por varios de sus protagonistas.

El conjunto dirigido por Thomas Tuchel firmó una primera mitad impecable y dejó prácticamente sentenciado el encuentro antes del descanso. Declan Rice inauguró el marcador en el minuto 3 con un potente disparo desde la frontal, mientras que Ezri Konsa amplió la ventaja tras un saque de esquina. Bukayo Saka, el jugador más desequilibrante del primer tiempo, completó un doblete para establecer un contundente 0-4 antes del intermedio.